旺角瓊華火鍋店八幡屋涮涮鍋6.27結業　正推$268放題最後搶客

【結業潮】於旺角瓊華中心經營10年的日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」將於6月27日結業，並推出268元起的6小時放題優惠「最後搶客」。不少網民在其結業帖文下留言表示不捨，更稱結業前會再幫襯。



翻查資料，該店最早於2024年年尾已推出298元起無限時的晚市放題優惠，中間更推出98元雞煲任食放題及買一送一訂座等優惠，惟仍須結業。



於旺角瓊華中心經營10年的日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」將於6月27日結業。（八幡屋涮涮鍋）

開業10個年頭 租約期滿決定結束營業 網民留言表示不捨

八幡屋涮涮鍋2014年年底開幕，至今已營運逾10個年頭，吸引許多熱愛邊爐任食放題的食客。該店於星期四（12日）在社交專頁發文指，因租約期滿，將於6月27日結束營業，推出268元起的6小時放題優惠，感激食客10年來的支持。

不少網民在結業帖文下留言表示不捨，有稱結業前會再幫襯，亦有人希望八幡屋可以另覓地點復業。截至今晚8時30分，八幡屋涮涮鍋6月27日的午市及晚市多數時段仍可預訂。

截至今晚8時30分，八幡屋涮涮鍋6月27日的午市及晚市多數時段仍可預訂。

截至今晚8時30分，八幡屋涮涮鍋6月27日的午市及晚市多數時段仍可預訂。（八幡屋涮涮鍋訂位網截圖）

上年年尾已推出$298起無限時晚市放題

翻查資料，該店最早於上年年尾已推出298元起無限時的晚市放題優惠，當中包括火鍋、海鮮、刺身等食物，2025年更推出98元雞煲任食放題及買一送一訂座等優惠，惟仍須結業。