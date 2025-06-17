流感｜名校英華小學46師生染甲型流感　衞生署指曾辦跨班跨級活動

衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，深水埗有小學爆發甲型流感個案群組，個案涉及46人，包括41名年齡介乎7至10歲的男學生和5名學校職員。他們自6月7日起出現病徵，當中41人已求醫，全部人病況輕微，有關學校為深水埗名直資男校英華小學。



經調查，中心發現該校曾舉行跨班別和跨級別活動，但個別活動室及班房通風不足，學生共用物品亦未有徹底清潔消毒。該校正接受醫學監察。



英華小學 (黃寶瑩攝)

涉41名男學生及5名職員

中心表示，個案涉及46人，包括41名年齡介乎7至10歲的男學生，和五名學校職員。他們自6月7日起先後出現病徵，其中41人已經求醫，三人需留院治療，兩人其後已出院，尚有一人留醫，全部人病況輕微。

3名曾入院學生的呼吸道樣本經化驗後對甲型流感病毒呈陽性反應，另有32名受影響師生曾進行快速抗原測試，對甲型流感病毒呈陽性反應。

跨班跨級活動後學生共用物品未有徹底清潔消毒

中心人員已兩度到該小學視察，發現該校曾經舉行跨班別和跨級別活動，而且個別活動室及班房通風不足，學生共用物品亦未有徹底清潔消毒。

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，深水埗有小學爆發甲型流感個案群組，個案涉及46人。（資料圖片）

中心建議停止進行跨班跨級活動 師生戴口罩及進行體溫監測

中心人員建議校方，需徹底清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風、染病學童不應上學、停止進行跨班別和跨級別活動、師生於爆發期間佩戴口罩和進校時進行體溫監測等。該校正接受醫學監察。

為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，並應盡早求醫。中心呼籲兒童、長者和長期病患者，盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。