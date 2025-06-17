建造業失業率明顯上升　梁志堅：主因是私人工程減少

政府統計處今日（17日）指，經季節性調整的失業率由3.4%上升至3.5%。統計處稱，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業，零售業和地產業有相對明顯的升幅。建造業方面，2月至4月失業率為5.7%，3月至5月已經升至6.3%； 同期的零售業失業率由4.5%升至4.9%；地產業則由1.9%升至2.3%。



地產建設商會執委會主席梁志堅表示，建造業失業率上升與輸入外勞無關，主因是私人工程量減少。



地建會執委會主席梁志堅。

梁志堅稱，最近地盤開工少，一方面政府沒有賣地，加上部分政府工程有阻滯，但主因是私人工程量少。他續稱，市道剛開始回升，仍要一段時間才可以改善，個人看好建造業市道，「但都要畀少少時間」，估計建造業失業率約9月可回落。他又指，外勞有限額並需要審批，申請都需要時間，本地工人失業與外勞沒有太大關係。

林振昇（黃浩謙攝）

林振昇促設外勞「可加可減」機制 保障本地就業

勞聯主席、立法會議員林振昇亦表示，最近數月私人工程減少，應是建造業率上升最主要原因，但他同時指出，輸入外勞也是失業率上升因素之一。他分析，最新公佈的建造業失業率達6.3%，而建造業特別計劃輸入約9000名外勞，與失業率多多少少有關係。他補充，有公司聘請外勞後，減少本地員工數目。

林振昇希望政府不單止要全面評估補充勞工計劃，同時要評估一般就業政策、輸入內地人才計劃，甚至非本地畢業生留港工作計劃。他指，如果這些計劃參與人數太多，可能會影響本地就業情況。他指出，如果某個行業聘請外勞後，失業人數不斷上升，就應該設限及收緊限額；反之本地某行業失業率下降，外勞數目可以適當放寬，認為「可加可減」機制才可有助控制行業失業率。