七旬漢以性教育為由非禮兩外孫女兼拍片　認罪囚6年2個月

七旬外公多次非禮兩名年幼外孫女，如以陰莖磨擦二人的私處，以及在她們的肚子上射精等，過程中甚至用手機錄影。被告早前承認非禮及製作兒童色情物品等共18項控罪，案件今（18日）於高等法院判刑，法官游德康判刑時指出，被告自尊心低落，以性教育為由犯案，以重新掌控權力，惟兩名女童至今仍須接受心理輔導，故本案量刑起點為10年，惟考慮到被告年邁，重犯風險低及認罪等因素後，遂判處被告入獄6年2個月。



被告L.L.Y（76歲）被控15項非禮及3項製作兒童色情物品罪，指他於2020年某些日子，10次非禮女童X及5次非禮女童Y，以及3度製作相關兒童色情物品。

報告指被告自尊低下 以性教育為由犯案

法官游德康判刑時指出，事主X因事件患上創傷後壓力症候群，並感到自責、抑鬱及焦慮，並告知社工感到恐懼，擔憂被告會因案件報復。而事主Y則假裝事件從未發生，嘗試抹去腦海中的記憶，並指不想再看到被告。創傷報告建議，二人仍須繼續接受心理輔導。

游官續引述被告的心理報告指出，他在1973年從內地來港，退休前任職保安員，惟與妻子關係疏離，其妻亦不時情緒失控，令被告自尊低下，更以性教育為由犯案。心理報告亦指出，被告沒有戀童癖及有真誠悔意。

游官判刑時指出，就此案須判處阻嚇性刑罰，以反映公眾對性罪行的厭惡，及為受害人及其家屬申冤。被告犯案時已年屆70歲，與兩名事主的年齡差距甚遠，亦有阻止事主把事件告知他人，加上兩名事主年幼，屬加刑因素，故本案量刑起點為10年，惟考慮到被告年邁，重犯風險低及認罪等因素後，遂判處被告入獄6年2個月。

被告曾在外孫女肚子上射精

案情指，事主X和Y是親生姊妹，分別在2012及2014年出生，案發時約8歲及6歲，被告為二人的外公。首次非禮事件在2020年某日子發生，晚上8時許，被告妻子外出工作，被告在檢查X和Y的臀部後，脫光三人的衣服，要求二人躺在床上，並用手機拍攝她們的私密部位。被告隨後再向二人展示所拍攝的相片，亦有觸摸二人的私處約20秒及1分鐘。X當時感到噁心，但沒有說話。

被告其後舔X的私處約40至50秒，X有嘗試推開但失敗。被告續用陰莖磨擦及用手指觸碰X的私處，其後再X的肚子上射精。

同年某日，被告再次對X和Y作出同類行為，X看到被告的陰莖勃起，其後他再次在X的肚子上射精及親吻二人的嘴唇，並告訴她們，因為精液已經用完了，明天再繼續。

曾用手機拍下非禮過程

上述事件發生後的翌日，當被告妻子正在玩手機時，被告把X和Y帶到廁所外，伸手入X的裙子，並隔著X的內褲觸摸其私處約2分鐘，他要求X保持安靜，又問X是否覺得舒服。

同日稍晚，被告脫光自己和X的衣服，只剩下內褲。在被告的要求下，X躺在床上，被告用陰莖磨擦X的陰部約2分鐘並錄下影片，及後又在X的肚子上射精及親吻X的嘴唇。該影片拍攝到被告磨擦X私處的過程，但沒有攝得X的面部。

X向社工透露多次被性侵 事件最終報警

同日凌晨，X半夜起床上廁所後，被告將其赤裸的下身展示予X，並要求X跪下舔他的陰莖。X拒絕後，被告強行將她的頭部推向自己的下身，令X的嘴唇觸碰到其陰莖，又用下體磨擦X的私處及在其腹部射精。

在2024年1月19日，X向學校社工透露多次被性侵，再由社署轉介予警方跟進。同年1月，警方以非禮罪拘捕被告，他在警誡下承認非禮及聲稱後悔。被告在進行錄影會面時，再透露曾以玩遊戲為由，非禮X及Y，手法與上述事件類似，如他曾脫下Y的內褲，並用陰莖磨擦下體及在Y的肚子上射精，同類事件共發生15次。

案件編號：HCCC50/2025