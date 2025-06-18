司機頸椎移位死因　入院後嚴重昏迷　醫生指病人情況可急轉直下

六旬的士司機涉襲擊乘客，其後男警林偉榮將他拘捕時，疑將其箍頸押上警車，司機事後頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月身亡，死因庭今日（18日）續審，救護員供稱，司機在救護車上僅疲累和反應慢，但意識清醒。惟他入院後，被評估為嚴重昏迷。醫院急症室醫生指，當時尚未找到令司機神智不清的病因，又指病人的情況是隨時可以由清醒急轉直下。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

救護隊目指 事主在救護車上僅疲累和反應慢，但意識清醒

前救護隊目李志誠作供指，陳在救護車上只提及額頭及手腳有傷，但沒有提及頸部感痛楚，維生指數亦沒有異常，被評估為意識正常，惟入院後卻被評估為嚴重昏迷。李稱，不清楚醫生的評估，認為陳在車上僅疲累和反應慢，但意識清醒。李續指出，把陳送入急症室前，須先經過分流站。

陪審員問李，病人在救護車上是否要佩戴安全帶，李稱需要，行車途中亦不會隨意解開病人的安全帶。陪審員續問指，陳在下車時，其姿勢為俯卧在擔架床上，是否代表陳有機會在上車之前，已是俯臥的姿勢，李指有機會。

時任伊利沙伯醫院急症室醫生周曉慧在庭上讀出報告，指在事發當晚，陳的格拉斯哥昏迷指數一度只有3分，代表他處於昏迷，其後該指數升至4分。周憶述，救護員把陳推入急症室後，有告知醫生他的清醒度曾經下降，由於陳屬緊急個案，故此當時由較資深的醫生負責診治，周則負責記錄及處理表格。

時任伊利沙伯醫院急症室醫生周曉慧的報告指，事主於事發當晚的格拉斯哥昏迷指數一度只有3分，代表他處於昏迷。(陳蓉攝)

急症室醫生指 當時尚未找到令事主神智不清的病因

周在報告中指出，陳的X光照片顯示其頸椎沒有明顯骨折，惟其他報告顯示，磁力共振掃描顯示其頸椎第五及六節有移位。周解釋，陳的頸椎X光片只可看到第一至第五節的情況，如要清楚看到每節頸椎，可能需要病人移動及拉動其肌肉，如病人躺臥在床上，則未必能清楚看見。周稱，病人的情況是隨時可以由清醒急轉直下。

代表警務署及消防處的大律師倫德亮提問周，如果病人直入急症室，醫院是否會在救護車到達前作準備，周指出，如需要醫院提前作準備，救護員會致電分流站護士。

周指出，陳在急救室接受過數項治療，如照X光、抽血、心電圖、驗尿及腦掃描等。周認為，當時陳的血壓脈搏穩定，惟一不穩定的是神志，而因當時尚未找到令病人神智不清的病因，故會先為病人做檢查，而不會開藥。

新聞圖片顯示 事主被送院時臉部向下 醫生指沒有印象事主的手上有沒有鎖上手銬

代表警員林偉榮的大律師提問，周會否記得陳在被送到急症室時已是仰卧的姿勢，周稱不記得，如陳從頭到尾都不清醒，則有機會以仰臥姿勢被送院。

庭上展示新聞圖片，可見陳被送院時臉部向下，為俯臥姿勢。律師遂引用圖片提問，周是否有印象陳的手上有沒有鎖上手銬，周稱沒有印象，但按常理來說，即使病人不清晰，亦不會任由病人趴在病床上。

案件編號：CCDI447/2013