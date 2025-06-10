的士司機頸椎移位亡　被指未考慮司機年紀　警長稱不覺要特別安排

的士司機陳輝旺涉襲擊乘客被捕時，疑遭男警林偉榮箍頸，後來頸椎移位致癱瘓後亡，死因研訊今（10日）續審，警長羅偉民接受家屬的律師盤問時稱，家屬指陳當時已65歲，是一名長者，質疑警方未有考慮或作特別拘捕指示。羅承認當時沒有作特別安排，因陳當時已在警方看管，他亦沒有對同僚作特別解說，因為隊員都有帶被捕人士上車的經驗，故認為毋須特別講解。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

警長羅偉民稱當時不覺死者陳輝旺有生命危險。(陳蓉攝)

其他證人供詞

家屬律師質疑羅只掌握二三手資料

家屬的代表律師指羅在2012年事發時，已當警員23年，亦是該隊的指揮，羅有權指示隊員的行為，羅同意並承認要為採取的行動負責。律師質疑羅親身到收費亭調查事件，羅稱因覺手上資料已足夠。律師質疑羅只掌握二、三手資料，是否足夠拘捕陳，羅稱，該些資料只是拘捕原因之一，他有就事件作出專業調查。他重申當時陳的情緒較激動，不聽其同事指示，最終決定要為陳帶上手拷。

羅指陳不理警方指示才作出拘捕

家屬的律師質疑，警方是否有權推陳到兩工程車中間，羅稱陳是嫌疑犯，陳當時想回的士，同僚指示陳不要走來走去，但陳無理會，警方想制止他才拘捕陳，陳一直在警方前面，應知警方要對他作出拘捕。羅又稱他不清楚同僚以甚麼工具進行拘捕，因每位同事都不同。據他所知，同僚有把陳壓在地，陳的眼鏡及個人物品有很大機會掉到地上。

家屬質疑羅未考慮陳是長者

家屬的律師指，陳是65歲的長者，警方卻把他按壓在地上進行拘捕。羅認他當時沒有對同僚解說，因為隊員都是有經驗的警務人員，帶被捕人士上車毋須特別講解。律師指，警方對陳使用一定程度武力，質疑羅有否考慮陳是老人家，認為羅沒有為陳的安全負責，羅不同意。

家屬質疑碰槍袋說法是虛構

庭上續播放閉路電視片段，家屬方指羅推陳後動手打陳，羅稱只是勸陳冷靜，拍陳是想叫另一位警員小心陳的頭部，但不小心打到陳。律師指羅拍陳前向後退一步，指羅稱陳碰其槍袋是虛構的故事，羅稱他絕對不同意。

當時不覺陳有生命危險

家屬方又質疑，羅為陳檢查時用電筒而非開燈，羅指電筒光度已足夠，家屬方續問是否發現陳的傷勢變多，且是在警方看管時出現，羅同意。家屬方又問為何當時不直送陳入院，而是要陳等待良久才送他上救護車，質疑有延誤，羅稱因安排送院需時，又說：「我當時唔係得一樣嘢做緊，我有mon（監察）住佢（陳）嘅精神狀態，佢係有受傷，需要睇醫生，但唔係有生命危險到要即刻送去醫院。」

不覺陳的年紀要作特別安排

警務處代表問羅，就陳的年紀，羅是否覺得拘捕陳要作特別安排，羅稱除了陳手部流血，不覺得有此需要，亦不覺要用特別方法作拘捕。

案件編號：CCDI477/2013