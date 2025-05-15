消委會｜署任總幹事何應富：新任總幹事仍在招聘　將適時公布結果

消委會今（15日）發布新一期《選擇》月刊，由署任總幹事何應富首次主持發布會。他表示，消委會仍在招聘新一任總幹事，會適時公布招聘結果。



消委會今（15日）發布新一期《選擇》月刊，由署任總幹事何應富（中）首次主持發布會。（廖雁雄攝）

今日是何應富首次主持《選擇》月刊的發布會，他形容是個新挑戰。問及消委會新一任總幹事人選，他指招聘程序尚在進行中，暫不便透露更多，會適時公布結果。

消委會早前宣布，前總幹事黃鳳嫺約滿後離任。消委會已展開下任總幹事的公開招聘工作，將適時公布遴選結果，期間總幹事一職由副總幹事何應富署任。