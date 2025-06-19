房協峻然、聚然︱超額認購逾12倍 今完成抽籤最快第4季開始揀樓
撰文：任葆穎
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房協資助出售房屋項目「聚然」及「峻然」今日（19日）進行電腦抽籤，以決定申請者揀選單位的優先次序，房協將以書面通知所有有效申請表的申請人抽籤結果。房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，共收到21,351份有效申請表，超額認購逾12倍，其中白表佔約八成；首次引入的「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排亦收到3,500份申請，反映資助出售房屋需求殷切。
房協將於7月起根據電腦抽籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見進行審核。符合資格的申請人預計最快可於今年第四季開始揀樓。
收逾2.1萬份申請、超額認購逾12倍 房協：銷情樂觀
房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，經點算後確定，房協共收到21,351份「聚然」及「峻然」的有效申請表，超額認購逾12倍，反映資助出售房屋需求殷切。
她表示，兩項目地點優越，亦貫徹房協資助出售房屋項目「實而不華」的風格，單位間格實用並配備標準裝修及家電，更設有會所及完善配套設施，對銷情樂觀。
白表佔八成 共收1.2萬份一人申請
是次有效申請中， 白表佔約八成，共有17,161份；綠表佔約兩成，共有4,190份。 此外，一人申請共有1.2萬份，佔申請總數逾五成，當中以白表佔多，有1.1萬份；綠表一人申請則有681份。
房協首次引入的「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，共有約3,500份申請選擇參與，佔家庭申請者總數近四成。而來自受房協屋邨重建計劃影響的合資格居民申請則有83份。
「聚然」及「峻然」分別提供644及960個單位，受房協屋邨重建計劃影響的合資格居民可以優先認購。兩個項目各預留約四成配額予「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排4的合資格家庭申請人，綠白表比例為4：6。扣除上述三大類別人士成功選購的單位後，房協會邀請其他合資格申請者分組揀選餘下的單位，每組綠白表的比例同樣為4：6。一人申請者有兩成配額，綠、白表各佔一成。
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