房協峻然、聚然︱超額認購逾12倍　今完成抽籤最快第4季開始揀樓

房協資助出售房屋項目「聚然」及「峻然」今日（19日）進行電腦抽籤，以決定申請者揀選單位的優先次序，房協將以書面通知所有有效申請表的申請人抽籤結果。房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，共收到21,351份有效申請表，超額認購逾12倍，其中白表佔約八成；首次引入的「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排亦收到3,500份申請，反映資助出售房屋需求殷切。



房協將於7月起根據電腦抽籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見進行審核。符合資格的申請人預計最快可於今年第四季開始揀樓。



房協物業發展及市場事務總監高雪瑩為兩個資助出售房屋項目聚然及峻然主持抽籤。（房協提供）

位於粉嶺馬會道的「聚然」，合共提供644伙，售價介乎230.7萬至547.1萬元。（資料圖片/黃浩謙攝）

收逾2.1萬份申請、超額認購逾12倍 房協：銷情樂觀

房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，經點算後確定，房協共收到21,351份「聚然」及「峻然」的有效申請表，超額認購逾12倍，反映資助出售房屋需求殷切。

她表示，兩項目地點優越，亦貫徹房協資助出售房屋項目「實而不華」的風格，單位間格實用並配備標準裝修及家電，更設有會所及完善配套設施，對銷情樂觀。

「峻然」合共有960伙，售價介乎249.7萬至636.7萬元，平均呎價為8,960元。（資料圖片）

白表佔八成 共收1.2萬份一人申請

是次有效申請中， 白表佔約八成，共有17,161份；綠表佔約兩成，共有4,190份。 此外，一人申請共有1.2萬份，佔申請總數逾五成，當中以白表佔多，有1.1萬份；綠表一人申請則有681份。

房協首次引入的「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，共有約3,500份申請選擇參與，佔家庭申請者總數近四成。而來自受房協屋邨重建計劃影響的合資格居民申請則有83份。

「聚然」及「峻然」分別提供644及960個單位，受房協屋邨重建計劃影響的合資格居民可以優先認購。兩個項目各預留約四成配額予「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排4的合資格家庭申請人，綠白表比例為4：6。扣除上述三大類別人士成功選購的單位後，房協會邀請其他合資格申請者分組揀選餘下的單位，每組綠白表的比例同樣為4：6。一人申請者有兩成配額，綠、白表各佔一成。