前中煤香港經理向業務伙伴索賄300萬元　遭廉署起訴今判囚10個月

一名65歲前中煤能源香港有限公司經理，向公司業務伙伴一名董事兼股東，索取一筆200至300萬元的貸款，並聲稱可協助對方解決商業糾紛，其後遭廉政公署落案起訴。被告經審訊被定罪後，今日（10日）在東區裁判法院被判囚10個月。



廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

65歲被告王文寧，為中煤能源香港有限公司（中煤香港，前稱環能貿易有限公司）時任經理。案情指，中煤香港的母公司於1994年與一家業務伙伴共同投資一個物業發展項目，並由中煤香港負責注資。中煤香港其後擬收回部分資金，但雙方未能達成最終協議。自2018年起，中煤香港與該業務伙伴就項目有所爭議，遂委派被告處理。

及後，被告相約該業務伙伴一名董事兼股東單獨會面。其間，被告指自己有財務問題，急須資金周轉，並向對方索取一筆200至300萬元的貸款，又聲稱會協助對方，以最有利對方的條款解決有關糾紛，但遭對方拒絕。

一名65歲前中煤能源香港有限公司經理，向公司業務伙伴一名董事兼股東，索取一筆200至300萬元的貸款，其後遭廉政公署落案起訴。被告經審訊被定罪後，今日（10日）在東區裁判法院被判囚10個月。（資料圖片）

被告其後被廉政公署落案起訴，早前被裁定一項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條。裁判官屈麗雯斥責被告濫用職權索賄，指貪污屬嚴重罪行，須予以阻嚇性刑罰，故判處被告即時監禁10個月。

中煤香港表示，不容許員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。