施政報告2020｜演藝學院港島東區建教學設施及學生宿舍

林鄭政府今日（25日）發表任內第四份《施政報告》，提及有關大專教育的事宜。包括支持香港演藝學院，在港島東區興建新教學設施和學生宿舍。 另外，政府將推出應用學位課程先導計劃，初步邀請4至5間自資院校參與，最快2022/23學年推出。而今年底將檢討副學位教育，料明年會就區分副學士及高級文憑作公眾諮詢。

行政長官林鄭月娥在新一份《施政報告》中表示，政府支持演藝學院在港島東區興建新教學設施和學生宿舍。（鄭子峰攝／資料圖片）

行政長官林鄭月娥表示，演藝學院是香港唯一提供表演藝術及相關科藝領域教育及訓練的高等教育院校，在今年QS世界大學排名中，演藝學院在表演藝術類別蟬聯亞洲第一，名列全球第七位。她透露政府會支持演藝學院在港島東區興建新教學設施和學生宿舍，希望促進表演藝術專上教育的發展。

▼林鄭月娥周二展示新施政報封面▼

在職業專才教育方面，政府今年9月成立了推廣職業專才教育和資歷架構督導委員會，協調推廣職專教育。政府在新一份《施政報告》透露，今年底會展開副學位教育的檢討，以及推出應用學位課程先導計劃。政府消息人士表示，應用學位課程先導計劃初步會邀請4至5間自資院校參與，期望相關最快可於2022/2023學年推出，八大資助院校則暫不在計劃之內。

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另外，政府計劃就檢討自資專上教育小組的建議，於今年底就修訂《專上學院條例》作公眾諮詢，預計為時最多3個月，隨後當局計劃於2022年呈交修例草案予立法會。當局亦計劃就檢討小組的建議，於本年底進行副學位檢討，政府消息人士指，內容主要探討如何區分副學士及高級文憑，或於2021年才能作公眾諮詢。



同時，港府將支持協助本港大學在大灣區內的辦學計劃；並動用約20億元、推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，吸引海外科研人材來港。



至於中小學，教育局在「優質教育基金」預留20億元，推三年計劃，以學校為單位，向有需要學生提供Wi-Fi蛋、流動數據卡等電子學習配套支援。政府消息人士指，關愛基金支援學童電子學習計劃將於今學年完結，屆時教育局會由下學年起承接支援，申請細節稍後以通告通知學校。