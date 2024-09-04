學生宿舍｜填補缺口　高力倡改建乙丙級商廈、推「為租而建」土地

高力發佈《填補學生宿舍缺口：助推香港成為亞洲教育樞紐》報告，強調了香港學生住宿需求的迫切性，這不僅源於海外學生的湧入，也包括本地學生的需求。高力預期2024/25年非本地學生入學人數將達到8萬人，未來幾年仍有望進一步增長。又預計到2028年香港學生宿舍需求將高達17.5萬個宿位。



高力指，香港政府積極採取多項措施吸引頂尖國際人才和擴大海外學生來港機會，這大力推動對靈活和可負擔的住屋需求。在政府各項政策措施的推動下，以及目前的政治和社會因素，香港的非本地學生人數預計將大幅增加。

2018年至2024年期間，香港專上教育機構的非本地學生入學人數的複合年增長率已達到 11.6%，在2023/24學年達到7.36萬人。隨着政府大幅增加非本地學生的錄取配額，預期 2024/25年非本地學生入學人數將達到8萬人，未來幾年仍有望進一步增長。

學生宿舍將嚴重短缺

高力研究部主管李婉茵表示，雖然政府正在積極擴建政府資助的學生宿舍設施，但非本地學生人數的增長速度遠超過在「宿舍發展基金」資助下新建校內和校外宿舍的發展速度。這導致學生宿舍嚴重短缺，尤其是在市區，鄰近大學的合適物業更是供不應求。

2028年宿位需求將高達17.5萬個 短缺12萬個

儘管政府通過宿舍發展基金作出努力，但到2028年，香港學生宿舍的總供應量，包括私人和大學教育資助委員會 (UGC) 資助的宿舍，預期將大約有5.5萬個宿位。然而，考慮到約 25%的本地全日制大專生和所有非本地全日制大專生在課程期間都需要住宿，預計到同一年，需求將高達17.5萬個宿位。

李婉茵補充說，這種供需差異將導致約12萬個學生宿位短缺，突顯出急需進一步擴充和投資學生宿舍設施的迫切性。

學生宿舍供應短缺推高私人租賃市場價格

香港學生宿舍供應短缺將帶來深遠的影響。床位不足推高私人租賃市場價格，對本地居民及海外學生造成壓力。而且生活成本上升或會限制大學招收海外學生的能力，阻礙香港成為國際教育樞紐的願景。

李婉茵說，目前學生宿舍短缺對香港建設國際教育樞紐的願景構成重大挑戰。這不僅影響學生對住宿的負擔能力，還限制了大學的發展潛力。要解決這個問題，需要政府、教育機構和私營企業共同努力，建立創新和可持續的解決方案。

左起 高力研究部主管李婉茵、高力估價及諮詢服務主管周若瑜。

改建乙級、丙級商廈 填補學生宿舍缺口

為應對學生宿舍的短缺問題，高力建議實施短期和中長期的解決方案。就短期而言，高力估價及諮詢服務主管周若瑜表示，學生宿舍嚴重短缺的問題迫在眉睫，需要立即採取行動。改建未充分利用的辦公和商業空間，尤其是使用率較低的乙級和丙級寫字樓，是一個能在短時間內迅速增加學生宿舍供應的可行方案。政府應加快推出相關政策，允許將這些物業轉換為學生宿舍，尤其可以針對大學附近、缺乏合適住宿的市區。

高力提倡改建乙級、丙級商廈，填補學生宿舍缺口。

周若瑜指出，可以借鏡香港過往成功活化建築物的經驗，如活化工廈或將商業樓宇改建為酒店或賓館。相信類似的模式可以應用在學生宿舍上，透過改建現有建築，能滿足目前需求，同時更有效地運用現有資源。

長遠而言，香港需要推動可持續的學生住宿發展。這不僅包括改建現有建築物，還可考慮建造「專用學生宿舍」(PBSA) —— 這種模式在倫敦、墨爾本等全球教育樞紐已取得成功。專用學生宿舍專為學生而設，提供多元化的居住選擇和公共空間，有助於學生的學業和身心健康。

高力提倡推出「為租而建」的土地開發模式。（黃偉民攝）

倡推出「為租而建」土地開發模式

周若瑜說，長期依賴改建現有物業來滿足學生住屋需求的傳統模式，並非長遠之計。然而建造「專用學生宿舍」能提供更好的解決方案，皆因這類宿舍能為學生提供專屬設施和有利的環境，以助學生成長。因此，建議政府採取積極和同心協力的方式，促進香港專用學生宿舍的發展。

周若瑜補充，「為租而建」(Build-to-Rent) 的土地開發模式為解決學生宿舍短缺問題提供了一個獨特的機會，同時也能吸引機構投資，促進本地經濟發展。鑑於目前租賃物業需求強勁，加上近期土地價格有所調整，建議政府考慮提供專門用於學生住宿的「為租而建」土地，以長遠增加香港專用學生宿舍的供應。