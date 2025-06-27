全運會｜中電與機電署於比賽場館進行電力質量測試及模擬復電演練

第十五屆全國運動會和第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區賽事將先後於今年11月及12月舉行。中華電力表示，日前聯同機電工程署，於多個位於其供電範圍內的比賽場館進行電力質量測試及模擬復電演練，進一步保障供電穩定性，並加強各方在處理突發情況的溝通、協作及應變能力。



為確保十五運會香港賽區賽事順利進行，中華電力的工程人員檢視香港單車館的供電安排。(中電提供圖片)

中華電力模擬調派流動發電機到場支援，務求在短時間內為場館提供臨時電力。(中電提供圖片)

中華電力近日聯同機電工程署分別為香港單車館及荃灣體育館兩個比賽場館內的重要設備，進行模擬電壓驟降測試，以檢視其電壓驟降的過渡能力，並根據測試結果，為兩個比賽場館提供電力質量諮詢服務，建議提升電力質量的改善方案。

中電表示，雙方亦進行實地演練，模擬場館內的供電設備發生故障，影響電力供應，中電工程人員帶同臨時供電設備趕到現場支援，並在流動發電機到場後迅速進行緊急復電，為場地提供臨時電力。演練期間，中華電力與機電工程署工程人員緊密協調，確保復電過程安全暢順。

中華電力及機電工程署的工程人員在荃灣體育館外，檢視場館的供電安排，確保復電過程快捷暢順。(中電提供圖片)

中華電力電力質量小組於比賽場館進行模擬電壓驟降測試，並為兩個比賽場館提供電力質量諮詢服務。(中電提供圖片)

為配合政府確保香港賽區賽事能順利進行，中電表示已成立專責工作小組，與政府及各持份者保持緊密聯繫，制定全面及周詳的緊急事故應變方案及措施，包括檢視比賽場館的供電安排、擬備電網加固、維護及相關工程計劃、進行及參與不同實地演練等，務求令比賽場館的供電設備和系統處於最佳狀態，進一步確保供電穩定。