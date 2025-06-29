30間工廈寵物酒店恐結業？政府促簽聲明書　違地契用途將不獲發牌

現時全港有107個動物寄養所，其中30個位於工業大廈。負責簽發「動物寄養所牌照」的漁護署，今年4月起要求位於工廈的寵物酒店一年內簽署聲明書，聲明單位符合地契、大廈公契、租約等規定可用作照顧寵物，否則不獲發牌照或續牌。不過，大部份工廈地契訂明只准用作工業或倉庫用途，不可以照顧寵物，業主要向地政總署付費申請「豁免書」更改用途至才可。



有位於火炭工廈的貓酒店早前獲漁護署發牌後，屢次被地政總署人員上門巡查，指其用途不符合地契，最終為免單位遭「釘契」決定結業。亦有持牌的兔子酒店近月收到漁護署要求簽署聲明書，否則不獲續牌。其創辦人指商廈及地舖租金昂貴，故選擇於工廈營運，最壞打算是在簽署聲明書寬限期完結前結束服務。



行政會議成員、民建聯主席及立法會議員陳克勤指政府近年曾推出活化工廈計劃，允許文化藝術界、創意產業及創新科技界等無須向地政總署申請豁免，便能使用工廈單位。他議政府考慮把更多行業納入活化工廈計劃，包括寵物酒店，令政策與時俱進。



有位於火炭工廈的貓酒店早前獲漁護署發牌後，屢次被地政總署人員上門巡查，指其用途不符合地契，最終為避免單位遭「釘契」決定結業。（受訪者提供圖片）

漁護署自2025年4月起要求在申請寵物寄養牌照時須聲明相關營業處所符合該土地或物業用途，否則不獲批准或續牌。（受訪者提供圖片）

火炭貓酒店獲漁署發牌 地政總署稱違反地契

貓酒店「全貓天地」2023年獲漁護署發出「動物寄養所牌照」，租用火炭區一個700呎工廈單位營運，設有18個宿位，在港人外遊旺季會收到較多預約。開業不久，有地政總署人員稱收到投訴上門巡查，指該單位地契訂明用途為「工業及／或倉庫」用途，用作照顧寵物違反地契條款。

負責人Ronnie說「我見到其實大家都係搏，咁我都繼續搏」，繼續在工廈經營寵物酒店。同時他收到消息，有在沙田、荃灣、觀塘等區工廈經營寵物酒店行家，同樣被地政總署上門巡查。

位於火炭區工業大廈的「全貓天地」在2023年開業不久便有地政總署人員上門巡查，指當時單位用途不恰當。（受訪者提供）

選址工廈因租金便宜 上月決定提早結業

到今年5月，地政總署發信給單位業主，表示如不處理單位用途問題，將會被「釘契」。Ronnie決定提早結業，減少對業主的影響。

截至本年度5月，全港持牌的寵物寄養所共有107個，其中30個位於工業大廈，佔總數近3成。Ronnie表示商廈單位租金約3至4萬元，地舖更需10萬港元起，而工廈租金大多僅需約1萬元，成為業者的首選，亦較易收支平衡。他理解地政總署有權「揸正嚟做」，但認為不准在工廈經營寵物酒店會嚴重打擊業界，引發結業潮，希望政府檢視地契規定。

有營運者稱，由於工業大廈的租金較商廈和地舖便宜，有約三成的寵物酒店選擇於工廈經營。（資料圖片）

漁護署4月起要求寵物酒店聲明處所用途合規

寵物酒店的經營者須向漁護署申請「動物寄養所牌照」，處所需符合房間空間尺寸、通風和消毒措施等要求，才能獲發為期一年的牌照。署方同時要求申請人要符合其他部門的要求，例如是地政總署、環境保護署及城規會等。

除了如「全貓天地」遭地政總署巡查打擊外，今年4月起漁護署新增一份「聲明書」，要求持牌人或申請人聲明處所符合土地或物業用途，例如地契、大廈公契、租約等規定。如果未能簽署，就不能申請牌照，而現有持牌人須於12個月寬限期內簽署，否則不獲續牌。

根據地政總署規定，工廈單位業主可向地政總署申請「豁免書」，繳付費用及行政費便能放寬單位用途，而評定該費用是基於該處所豁免前後的市值租金差額。

非牟利機構「香港救兔之家」設有兔子寄宿服務，同樣收到漁護署要求12個月內簽署聲明書。（救兔之家提供）

有人憂業主改用途後加租 形容今年為寵物酒店結業年

非牟利機構「香港救兔之家」位於荃灣工廠大廈的會址設有兔子寄宿服務，收入用來幫補拯救遺棄寵物兔的開支。他們早前收到漁護署要求12個月內簽署聲明書，創辦人王先生曾考慮要求業主申請「豁免書」，但認為業主未必願意幫忙，地政總署亦有權拒絕。他又擔心一旦成功申請後，業主很大機會會加租，「救兔之家」未能應符，最終面臨結業。

王先生近日尋找其他符合漁護署及地政總署要求的工廈單位以繼續營運，暫時未有着落。如果一年內未能找到新會址，他將不會簽署聲明書並結束兔子酒店業務。他指寵物酒店一般因成本問題在工廈營運，只有少部分寵物酒店位於地舖，他估計寬限期過後預料會有多間寵物酒店結業，形容2025年為香港寵物酒店的「結業年」。

非牟利機構「香港救兔之家」位於荃灣工廠大廈的會址設有兔子寄宿服務，收入用來幫補拯救遺棄寵物兔的開支。（救兔之家提供）

地政總署：於工廈照顧寵物或違反地契

地政總署回覆查詢時表示，如工廈地契訂明地段只准作「工業及／或倉庫」用途，除非業主已向所屬分區地政處申請並獲批豁免書，否則在該工廈內進行其他用途（例如照顧寵物）均屬違反地契用途條款。一旦發現用作非工業或商務用途，處方會向業主發出警告信要求時限內糾正，否則可被「釘契」。

立法會議員陳克勤指政府應檢視活化工廈政策，與時俱進納入更多行業，包括寵物酒店。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳克勤：寵物酒店應納入活化工廈計劃

政府近年提出活化工廈，2019年2月起落實放寬「豁免書」安排，到今年1月完結。如工廈單位用作藝術工作室、影音錄製室、設計及媒體製作辦公室等指定用途，業主無須向地政總署申請「豁免書」及繳費。

立法會議員陳克勤指政府早年活化工廈計劃，適度放寬單位用途至不會引致大量人流的特定行業，他認為政府是時候檢視政策，與時俱進納入更多行業，包括寵物酒店。他又建議政府考慮降低申請「豁免書」的申請費用，避免寵物酒店出現大規模的倒閉潮，影響寵物主人的服務需要。