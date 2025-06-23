大班西餅員工稱過百人遭拖糧　料涉款數百萬　工會稱接獲求助

撰文：洪芷菁 董素琛
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大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，部份分店相繼結業。位於港鐵彩虹站、大圍站及黃埔站內的三間分店近日亦已「拉閘」停運。有大班員工向《香港01》稱，過百員工遭拖欠上月的薪金，估料涉及總額至少數百萬元，部份人已向勞工處舉報。

他指，大班十多間分店尚在營業，但公司前景堪虞，憂心猶如「海王粥店」翻版，突然宣告全線結業，員工「血汗錢」被走數，「好多伙記係做咗二、三十年，同間公司成長，咁不公義嘅（事）唔可能發生。」《香港01》正向大班查詢。

工聯會酒店及餐飲從業員協會昨日（22日）在社交平台發文，指工會近日收到大班麵包西餅員工就出現拖糧、欠薪情況求助，正密切關注情況。

大班港鐵黃埔站分店周六(21日)下午已經落閘，所有貨架清空。（任葆穎攝）
大班西餅彩虹港鐵站分店，今早半落閘，有職員返抵執拾，清空所有貨架。(董素琛攝)
大班西餅彩虹港鐵站分店，今早半落閘，有職員返抵執拾，清空所有貨架，閘上貼着「租約期滿」。(董素琛攝)
大圍港鐵站分店今日亦半落閘，店內貨架全部已清空，職員證實店鋪已經結業。(胡家欣攝)

員工報稱過百員工被拖5月薪金　料涉款過百萬

報料員工稱，大班近月涉出現拖糧情況，有約200至300名員工被拖欠上月的薪金，涉及前線、工廠及寫字樓等員工，料涉總額數百萬元，部份人已向勞工處舉報。他指出，本月（11日）公司主席廖志強曾親自到寫字樓，向員工承諾最遲6月13日會發薪金，但之後音訊全無。

根據大班的官方網頁，目前港九新界有15間分店。他表示，公司有十幾間分店仍然運作，但擔心最終猶如「海王粥店」翻版，突然宣告全線結業，員工「血汗錢」被走數，「唔好好似海王（粥店）咁樣，營業到最後一日，但係就拖欠員工人工都係幾個月，跟住啲老闆就喺度走咗佬，唔走佬嘅，佢都出嚟交代咗，我哋結業啦，你哋去勞工處追欠薪啦，呢個就係一個道德問題。」他說：「好多伙記係做咗二、三十年，同間公司成長，咁不公義嘅（事）唔可能發生。」

《香港01》已向大班查詢，正候回覆。勞工處回覆稱，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資。僱主拖欠僱員工資，一經定罪，最高可被罰款 35 萬元及監禁 3 年。勞工處稱，受影響僱員可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢登記資料，處方會提供適切協助。

酒店及餐飲從業員協會，提醒員工譴散費的計算方法。（Facebook截圖）

工會呼籲員工簽署任何文件前　先整理僱傭合約、工資及假期記錄

工聯會酒店及餐飲從業員協會昨日（22日）在社交平台Facenook上發文，指工會近日收到大班麵包西餅員工就出現拖糧、欠薪情況求助，正密切關注情況。工會提醒，員工在簽署任何文件前，要整理好僱傭合約、工資記錄及假期記錄，並盡快聯絡工會，以助計算補償總數。工會提醒，若相關文件在公司電郵或電腦檔案中，要盡快儲存或影相備份，以便用作與公司對數之用。

工會又提醒員工注意薪金、譴散費或長期服務金、按比例計算的有薪年假及年終酬金、法定假日薪酬，是否已根據《僱傭條例》計算補償。如有不明白，可要求解釋或了解後再簽文件。

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