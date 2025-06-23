大班麵包西餅欠薪　勞工處收到員工求助　工會指被拖欠5月薪金

大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，部份分店相繼結業，近日該品牌3間位於港鐵站的分店接連「拉閘」停業，更有員工向《香港01》稱公司有過百名員工被拖糧，料涉款數百萬元。勞工處今（23日）回覆查詢指，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供協助。



有工會目前聯絡到10名大班西餅員工，指公司拖欠5月份的薪金，10名員工中部份人來自4間未結業的分店。她指，工會會嘗試約員工面談，以了解他們實際的情況及意願，繼而提供專業意見幫忙。



大班西餅位於港鐵彩虹站的分店今日（23日）已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

大班西餅位於港鐵彩虹站的分店今日（23日）已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

大班西餅位於港鐵彩虹站的分店今日（23日）已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

勞工處：已接獲受影響員工求助

《香港01》記者今日（23日）在大班西餅母公司鴻和集團位於新蒲崗的的辦公室如常營運，職員稱負責人不在，不就事件作任何回應；其位於同一幢工廈的製作工場亦有運作，並有保安駐守。記者嘗試向三名員工查詢有否被拖欠薪金、公司有否作任何交代等，他們均拒絕回應。

勞工處今（23日）回覆查詢指，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供協助。處方強調，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資。如發現有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，本處會進行刑事調查，如有足夠證據，會提出檢控。

酒店及餐飲從業員協會副會長葉柳青(前右)。（資料圖片/梁鵬威攝）

工會聯絡到10名大班員工 指公司拖欠5月份薪金

酒店及餐飲從業協會秘書長葉柳青說，涉及大班西餅欠薪問題，工會目前聯絡到10名員工，指公司拖欠5月份的薪金；10名員工中部分來自4間未結業的分店。她指，部分員工稱公司已有數月時間未有按時出糧，只是拖欠的時期沒有如今次般長。

葉柳青續說，工會聯絡到的10名員工均未有尋求勞工處協助，她指該部分員工的年資較長，在公司工作8至10年，對公司的歸屬感較大，故即使公司欠薪一個月，仍願意採取觀望態度，相信他們會等到下一個糧期，屆時若公司仍未有代表出來回應，方會採取下一步行動。她又相信到工會求助的員工人數會隨時間而增多。

葉柳青指，工會有向員工發放勞資單張，希望員工能夠在這段時間內收集自己的合約和更表，並計算一下自己的假期。另外，她又指，工會會嘗試約員工進行面談，以了解他們實際的情況及意願。