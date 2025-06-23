詐騙｜首季有長者中招失700萬老本　銀行推「智安存」增轉帳難度

金融管理局與銀行公會今日（23日）啟動「精明長者防騙大使計劃」，金管局在第一季度收到203個有關詐騙的案例，其中11宗涉及65歲或以上群組，當中一宗報告損失700萬元。14家銀行會於6月底前向長者及其他客戶推出「智安存」暫行措施，



14家銀行會於6月底前向長者及其他客戶推出「智安存」暫行措施，客戶必須親自前往銀行才能解鎖資金，為存款提供額外保障。所有零售銀行將於今年底前全面推出「智安存」服務。



金管局教導在場長者遇到詐騙時要保持冷靜，任何個人資料都不要泄露，亦都不要向可疑人士轉賬，同時間要向家人或銀行尋求協助。（馮藹怡攝）

在場透過AR去模擬詐騙情節，教導長者如何做出正確選擇，提升防騙意識。（馮藹怡攝）

金管局與銀行公會今日（23日）啟動「精明長者防騙大使計畫」，為下半年的長者防騙宣傳工作揭開序幕。（馮藹怡攝）

金管局與銀行公會今日為下半年的長者防騙宣傳工作揭開序幕。在場邀請了30名長者，介紹不同防騙招式以增強其防騙意識，同時鼓勵他們成為防騙大使，並與親友分享香港防騙訊息。

今金管局與銀行業界推「精明長者防騙大使計劃」

金管局副總裁阮國恒表示，根據警方數據，今年首4個月本港的詐騙案宗數達13,115宗，比上年同期升9個百分點，佔香港總體罪案數字的47%。他續指，金管局在第一季度收到203個有關詐騙的案例，比上年同期升17個百分點；其中有11宗涉及65歲或以上群組，並且有一宗報失的金額高達700萬元，足見詐騙案件在本港的猖獗程度。

阮國恒表示，詐騙不單令到受害人在金錢上有損失，同時在心理及家人關係上也受到巨大影響。他強調，金管局與銀行業界一直透過不同渠道進行防騙教育幾宣傳工作，是次「精明長者防騙大使計劃」旨在增強長者的防騙意識，透過探訪全港18區的長者中心，鼓勵長者成為防騙大使，並與親友分享相關訊息。

阮國恒表示，詐騙不單令到受害人在金錢上有損失，同時在心理及家人關係上也受到巨大影響。（馮藹怡攝）

金管局及銀行公會為在場30位長者頒發長者防騙大使獎狀，期望他們與親友分享相關防騙知識。（馮藹怡攝）

所有零售銀行年底前推出「智安存」服務

金管局早前介紹了「智安存」防騙措施，此為一項存款保障措施，讓客戶按自身需求，鎖定銀行帳戶內部分或全部的存款，使該筆受保護的存款不可被提取或轉出至任何人士。如要動用受保護的存款，客戶必須親自前往銀行分行，進行身份核實程序，以解鎖資金。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，在業界支持下，14家銀行會於6月底前向長者及其他客戶推出「智安存」暫行措施，為存款提供額外保障。所有零售銀行將於今年底前全面推出「智安存」服務。

今年6月底前推出「智安存」暫行措施的銀行：



中國銀行（香港）有限公司*



交通銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司花旗銀行（香港）有限公司



創興銀行有限公司



招商永隆銀行有限公司



恒生銀行有限公司*



香港上海滙豐銀行有限公司*南洋商業銀行有限公司



PAO Bank Limited



大眾銀行（香港）有限公司



渣打銀行（香港）有限公司*



上海商業銀行有限公司*



眾安銀行有限公司



*現已推出暫行措施



區毓麟表示，所有零售銀行將於今年底前全面推出「智安存」服務。（馮藹怡攝）

銀行公會主席禤惠儀：打造0騙案城市

銀行公會主席禤惠儀表示，銀行界一直亦一直與金管局就防騙工作保持緊密合作，並積極落實措施，確保「智安存」順利推出。

她續指，公會早前成立了專責的「防騙工作教育小組」，針對不同高危群組去進行防騙宣傳教育。公會與業界多間銀行在上半年已做了約50個防騙工作，以不同形式將防騙知識深入人心。她也期望透過市民和不同業界的共同合作，「令香港成為0騙案的城市。」