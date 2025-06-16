詐騙｜商經局指網上現偽冒局長丘應樺訪談詐騙廣告 轉交警方調查
撰文：陶嘉心
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近日常有騙徒假冒官員詐騙。商經局及駐粵辦今日（16日）分別指，有詐騙者偽冒商經局局長丘應樺訪談，以及利用假來電顯示號碼偽冒駐粵辦詐騙，提醒市民切勿輕信及透露個人資料。
商經局今日（16日）指，有網上詐騙廣告偽冒商經局局長丘應樺訪談，呼籲市民提高警覺，切勿透過有關網頁登入任何可疑交易平台或提供個人資料。 商經局澄清，有關訪問及所指內容全屬虛構，已將事件轉交警方跟進調查。
駐粵辦提醒有假冒駐粵辦致電市民
駐粵辦同日指，有騙徒利用偽造的來電顯示號碼，假冒駐粵辦致電市民。駐粵辦提醒市民慎防電話騙案，接獲來電時，不要單憑來電顯示去辨別來電人士的身分，必須保持警惕，主動核實來電者的身分，例如致電或電郵至駐粵辦以作核實，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。
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