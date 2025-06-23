的士車隊｜周三長沙灣政府合署舉行司機招聘會　即場接受面試

各支的士車隊營辦商須於7月全面提供服務始獲發牌，但目前出現缺司機。運輸署表示，政府將於周三（25日）在長沙灣政府合署舉行的士車隊專題招聘會，以便利的士車隊營辦商招聘車隊司機。求職人士除可現場了解車隊司機的職位空缺詳情和即場遞交職位申請外，亦有機會即場接受面試。



各支的士車隊預計會在七月正式投入服務。(資料圖片／鄭子峰攝）

支的士車隊營辦商參與

招聘會將於下午2時30分至5時，在深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署九樓西九龍就業中心舉行，費用全免。

招聘會由勞工處和其中三支的士車隊營辦商Big Boss Taxi Company Limited（Big Boss Taxi車隊）、CMG Fleet Management Limited（Amigo車隊）和泰和管理有限公司（樂行車隊）合辦。

增設新人介紹費、駕駛安全獎金等

根據營辦商提供的資料，各的士車隊會向車隊司機提供不同形式的獎勵，包括新人介紹費和駕駛安全獎金等，以及提供彈性工作時間等安排。同時，營辦商會為司機提供職前訓練，提升客戶服務技巧，並提供網約渠道供乘客預約行程，包括手機應用程式及網站。另外，營辦商設有系統化管理，在處理乘客查詢及回饋方面能給予支援，為車隊司機營造更佳工作環境。

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片／鄭子峰攝）

多個地方設數十個車隊的士專屬停車處

運輸署會繼續推出不同措施便利的士車隊營運，包括在多個地方設置數十個車隊的士專屬停車處，以方便車隊司機接載已預約車隊的士的乘客，涵蓋地點包括：機場、部分跨境口岸（包括香園圍口岸、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）、高鐵西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭、香港迪士尼樂園等。

運輸署表示，不同的士車隊營辦商本月先後參與勞工處的地區招聘會，求職人士反應踴躍。今次專題招聘會旨在進一步讓求職人士加深對的士車隊優勢和受僱模式的認識，同時便利營辦商一站式招聘車隊司機。