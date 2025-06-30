抵殺校潮｜黃大仙區有中學出招　辦港情懷攤位　吸逾百高小生體驗

教育局早前提出新學年起收緊中學開班機制，學界關注加速「縮班殺校」問題。全校開18班、中華基督教會基協中學校長羅裕安表示，黃大仙區人口老化問題較嚴重，學校身處當區面對一定收生壓力，但一直以積極態度應對，會繼續做好本份，貫徹關愛文化的定位，招收區內不同能力的學生，亦願意照顧能力稍遜的一群，無計劃與其他學校合併。



羅裕安指，學校早已採取跨區收生的策略，如安排校巴接送北區和跨境生，又會多做校外宣傳推廣，讓更多家長和學生認識學校，例如在社交平台Instagram發帖文，分享校園生活點滴，又會加強與同區小學聯繫，上周二舉辦「香港情懷」為主題的活動，吸引區內6間小學報名，共220名高小學生參與。



中華基督教會基協中學校長羅裕安表示，學校有清晰的辦學定位，是一間擁有關愛文化的基督教學校。（董素琛攝）

「4變5制」對部份學校造成壓力

今年9月起，教育局調高官津中學的中一「開班線」，由現時每班25人，增至每班27人，明年9月再增至29人一班。另外，由容許開4班中一的中學，申請擴至5班。

新安排被指加速學界「縮班殺校」步伐，本身全校開18班、中華基督教會基協中學校長羅裕安表示，新推「4變5班」機制，令「英中」或名校有意申請擴班，在適齡人口下跌下，對其他類型學校造成收生壓力。

中華基督教會基協中學校長羅裕安，與本月24日參與「香港情懷」主題活動的高小生互動。（董素琛攝）

無考慮合併方案 繼續「關愛文化」 招收不同能力學生

羅裕安表示，學校未有考慮合併方案，會積極面對和「做好本份」。他指，學校有清晰的辦學定位，是一間擁有關愛文化的基督教學校，取錄區內不同能力或需要的學生，亦願意照顧能力稍遜的學生，按學生的能力因材施教，舉例中文、英文及數學科均會按學生能力「拆組」教學。他說，「佢哋可以係唔同嘅起步點，係唔同嘅背景底下，其實呢度有個空間同平台比佢發揮一啲嘢。」

有意見認為新措施會引發「上移錯配」，即學校取錄能力不相配的學生。他認為，學生尋找合適自己能力的學校十分重要，特別是學習發展較慢的學生，入讀排名較高的學校未必有利，「如果去到個間學校佢嘅課程嘅程度，或者個量、速度係個學生追唔到嘅話，其實對教師或者學生嚟講都會構成一種壓力」。

中華基督教會基協中學於24日舉辦的「香港情懷」主題活動，由該校副校長黃煥輝（右）籌劃。圖為黃煥輝與參與活動的本校學生及高小生的合照。（董素琛攝）

未受惠人才子女 採跨區招生策略

教育局預計，升小一的適齡人口將由今年約58,800人，減至2031年的49,800人。羅裕安表示，黃大仙屬人口老化較嚴重的區域，近年更缺乏大型新屋苑落成，加上未來區內會有數間小學停辦，對中學收生必定構成壓力。

他指，部份地區將有新屋邨相繼落成，生源相對黃大仙區充足，學校採取跨區招生的策略，近兩年開通校巴服務，方便北區或跨境學生往返學校。他續指，受惠於龍年效應及疫後通關，跨境生人數增加約15%。近年人才子女湧港，被問到收生上能否受惠，他則指，24/25學年取錄共10名「高才通」申請人子女，相關的人數不算多。

學校也要多做宣傳推廣活動。羅裕安表示，會透過舉辦不同類型的活動，希望令更多人認識到學校，例如與不同小學的聯繫活動、開放校園及學校設施外借服務等，又會積極使用各種社交媒體，分享校園生活點滴，今年學校的Instagram帖文已超過100個。

+ 1

辦香港情懷攤位 自製懷舊糖蔥餅 吸同區逾百高小生訪校

學校於本月24日，舉辦一個以「香港情懷」為主題的活動，邀請居港30年的日藉攝影師兼收藏家久米美由紀，展出一系列於50至90年代香港製造的產品，並舉辦分享會及絲網印刷工作坊。

活動又設多項以「香港情懷」為主題的攤位，包括有學生親自製作的懷舊糖蔥餅、「福」鼠吊金錢名牌、漂添扇畫體驗及油紙傘畫等。活動有6間區內小學報名，共220名高小學生參與。羅裕安表示，希望讓區內小學生親身來臨學校，感受校園環境之餘，也可以藉活動認識香港本土文化。

至於招生成效方面，他指，本學年受惠於龍年效應，「成間學校基本上都滿額嘅」。至於下學年是否有望繼續開到一級3班，羅裕安笑言，會保持審慎樂觀的態度。他指，以目前學界形勢，「間間學校都有好多付出」，努力讓外界認識自己學校的特色，而老師除了要負責日常教學活動外，亦要兼顧其他不同工作。

學生在參與「香港情懷」主題活動當日，可親手嘗試製作叮叮糖。（董素琛攝）

稱身處風高浪急年代 老師兼顧招生「順應形勢」

近年不少學校面對收生壓力，老師需要兼顧收生，未能專心教學，被問會否感到無奈，他認為「順應形勢而需要發生嘅事」，「但點樣係裏面堅守教育嘅理念，繼續係呢個行業裏面工作，呢個係老師自己一定要去反思嘅地方。」

投身教育界有約30年的羅裕安，出任校長前先後擔任過中文老師及輔導主任，他指，今時今日屬風高浪急的年代，面對學齡人口跌，加上政府有財政壓力，形容辦學壓力是30年以來最大。他認為過程有挑戰，也有機遇，「我亦都唔會比眼前一啲嘅困難，或者係一啲比較灰暗嘅嘢，去影響到自己嘅信念同熱誠」。