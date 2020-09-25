【校園天地】中華基督教會基協中學推動服務學習　共建愛心社區

國際社會提倡全人發展，強調學校不能只教授學生書本知識，還要教育他們正確的品德價值。基協中學校長張佩姍對此十分認同，因此銳意於校內全力推動服務學習，希望學生能夠透過「服務─反思」的過程，培養「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的意識，成為仁民愛物、當仁不讓的好青年。

該校的服務學習具有循序漸進的特色，協助學生逐步建立助人為樂的精神。當中，中一級以認識弱勢社群境況、提升關愛他人意識為目標；中二級以推

動學生成為志願者為目標；中三級以訓練學生成為義工服務策劃者為目標；中四及中五級則以培育學生擔當義工服務領袖為目標。張校長期望基協學生畢業後，可以展現義工服務領袖的素質，扶助弱勢，貢獻社會。

學生志工於「基協長者學苑」開學禮進行分享。(中華基督教會基協中學圖片)

長幼共融 老有所用

該校的服務學習活動各式各樣，且內容豐富。其中，最歷史悠久、口碑載道的，非「基協長者學苑」莫屬。該校與老人中心合作，為區內長者提供適性忘慮、富教育意義的學習活動，例如魔術班、鼓樂班、電腦班、卡牌班等。社會科技發展一日千里，該校更推出智能手機班，讓長者學會活用科技，加強與他人的溝通。副校長王興忠表示，從活動的策劃、實施、檢討，學生都全程參與其中，而最令他欣賞的，是學生諄諄教導長者，展現出溫柔敦厚的一面。他笑言：「他日退休，我也要『活到老，學到老』，回來參加長者學苑的活動，感受當學生的滋味。」

打破高牆 樂於分享

為推廣社區分享文化、培育學生樂於分享的態度，基協中學又推出另一品牌活動──「暖心街店@161」。所謂161就是東頭邨161號，即基協中學的所在位置。當中，全校師生一起回收舊衣物，經整理、清潔、分類後，學生在校門佈置攤位、準備開店。營業時，街坊可以前來任意挑選喜歡的衣物，費用全免。學生則充當時裝店店員，笑臉迎人地協助街坊量度身型，為他們眾裡尋它。副校長徐恩祖憶述活動頗受街坊歡迎，而師生、街坊打成一片的場面，既溫馨又感動，「我想，讓學生學會施予，讓弱者得到濟助，拉近人與人之間的距離，正是暖心街店背後的宗旨。」一家看似簡陋的地攤小店，背後原來有著這樣重大的使命。

解救困厄 反思己責

最後，張校長認為通過參與義工服務，學生可以了解弱勢社群的處境，培養對他人的同理心。同時，一連串的反思活動也可讓學生思考每人應有的社會責任，進而認同「扶助弱者，人人有責」的觀念。該校計劃在未來，在STEAM課程裡加入服務學習的元素，讓學生運用科技發明解決長者的生活需要，並由此培養人文關懷的精神。她展望未來：「我校將持續優化服務學習的內容，與孩子共同實踐『並肩培育豐盛生命，攜手見證基督大愛』的美好願景。」

（內容由中華基督教會基協中學提供）

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