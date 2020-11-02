【校園天地】中華基督教會基協中學──藝術邂逅科學　學生創出快樂

中華基督教會基協中學一直大力推動STEAM教育，培育學生創意思維、創新開發、應用科技等能力，裝備他們應對未來社會的挑戰。

近日，該校教師伍展鴻獲康樂及文化事務署邀請，與香港理工大學應用物理學系講師詹國龍博士、康文署博物館項目與發展組總監袁月寶女士一起參與「節節節匣：香港博物館節2020快遞——每個人的玩具」的拍攝活動。在討論環節裡，三人就STEAM教育各抒己見，席間都不約而同地認同「生活即科學」的觀點。

伍展鴻（中間）向兩位嘉賓示範製作電流棒裝置的過程。(中華基督教會基協中學圖片)

另外，伍老師更在節目中教導學生如何運用日常生活裡隨手可得的物料，動手製作精美、有趣的玩具，以展現「藝術遇上科學」的樂趣無窮。當中，伍老師即場親手製作美輪美奐的電流棒裝置，嘉賓興之所至，亦依他的指示，以三分鐘極短的時間完成裝配電路。在試玩後，嘉賓都對之嘖嘖稱奇，並表示想不到當藝術碰上科學，竟是如此趣味盎然。

最後，伍老師補充STEAM教育必須「從做中學」，往後他會與基協同工共同耕耘，全力發展STEAM校本課程，讓學生成為「把藝術、科學共冶一爐」的創客。該校校長張佩姍亦寄予厚望：「我深信這樣的STEAM教育模式，必定能夠讓學生從『玩樂』中培養出解決問題、建構知識的能力！」

【香港博物館節2020快遞 — 每個人的玩具 Muse Fest HK 2020 Express –Everyone’s Toy Stories】短片連結：

（內容由中華基督教會基協中學提供）

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