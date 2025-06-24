肥胖人士服非處方「排油丸」致失禁　醫生籲勿亂食或北上打減肥針

香港心臟專科學院今（24日）發佈1至5月調查，顯示有5成半港人超重或肥胖，而有近4成港人有中央肥胖問題。在5成半超重或肥胖人士中，有24%以為自己沒有肥胖問題。



香港心臟專科學院會董陳裕豪醫生表示，近年藥廠推出多款有助減肥的處方藥物，有助肥胖人士控制體重及食慾。有人成功1年內減走40磅，身體多項指數回復健康水平。至於市面上非處方藥物、聲稱能減重的「減肥藥」，他建議市民不要胡亂服用，舉例曾經有人服食「排油丸」後不但無法減重，更出現失禁。他又呼籲市民不要北上注射「減肥針」，以免注射有安全風險、來歷不明的物質。



香港心臟專科學院會董陳裕豪醫生表示，市面上有不少減肥藥去幫助減重，但這些減肥藥如排油丸，不能減重之餘，也會產生許多副作用，建議市民不要輕易服用。（資料圖片/GettyImages）

曾患有「三高」、需換膝關節 減肥13載不成功

今年55歲的陳小姐自小偏胖，中學後愈來愈肥，至產後體重更難控制。陳小姐以往習慣外出用膳，沒有戒口，長期飲食沒有節制加上缺乏運動，體重曾高達210磅。

陳小姐在2011年確診「三高」，需長期服藥、配合飲食和運動調節，肥胖問題更引發膝關節退化，她需接受膝關節置換手術。她說減肥節食令她脾氣變差，再加上膝關節疼痛，使她選擇放棄減重，體重反彈到210磅，血糖持續上升。

陳小姐指，平時常外出吃飯，自己也沒有戒口，長期飲食無節制加上缺乏運動，體重曾高達210磅。（馮藹怡攝）

去年接受藥物治療 成功減去40磅

到去年，醫生建議她注射糖尿針劑藥物輔助減重，她起初有些抗拒，不過最後仍決定注射。她指每星期注射一次後會有飽腹感，令她能夠控制食慾，再配合每星期3至4次的運動，令她功在1年間減去約40磅。她笑着說：「看到三高、腎及肝功能指數都有回落，自己都好開心，更有動力驅使去做運動。」

陳小姐計劃再減30磅至140磅，控制身高體重指數（BMI）在23以下，以降低心血管風險。作為「過來人」，她建議肥胖或三高肥胖患者積極諮詢醫生，尋找合適的科學減重方法，避免盲目減重。

陳小姐（左2）未來計畫減至130磅，控制BMI在23以下，以降低心血管風險。她也建議肥胖或三高肥胖患者可以積極諮詢醫生，尋找合適的科學減重方法，避免盲目減重。（馮藹怡攝）

陳裕豪醫生：不建議服用市售非醫生處方減肥藥

現時市面上有不少減肥藥聲稱有效，香港心臟專科學院會董陳裕豪醫生不建議服用。他舉例，市面上的「排油丸」聲稱可以改變身體酵素功能，減少吸收脂肪，從而達到減肥效果。不過有患者吃完排油丸之後，不但沒有減重，反而失禁，他建議肥胖人士應服用醫生處方的減肥藥物。

近年有藥廠推出新一代減重藥物較為可取，例如胰島素藥物GLP-1 RA模擬腸道荷爾蒙，延緩胃排空、抑制食慾，同時有助減低心血管疾病風險。至於有肥胖人士北上打「減肥針」，陳裕豪指難以掌握內地是使用甚麼藥物及其用量等，建議肥胖人士在香港接受藥物治療，認為藥物受到衞生署監管的，較為安全。