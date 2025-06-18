兒童糖尿病患者比例持續上升 即睇糖尿病症狀 附6大預防肥胖方法

兒童肥胖｜各位爸爸媽媽，你們曾經是否經歷過因不讓子女吃甜食，子女選擇以「扭計」形式去表達不滿？孩子若攝取過量糖分，除了衍生較常見的牙齒健康問題或肥胖問題，更有機會患上糖尿病，而長時間血糖過高會破壞血管及器官，因此家長需在日常生活中多加留意，若發現子女出現疑似病徵，便應及早求醫及接受治療。



糖尿病在全球屬於普遍的慢性病，患病原因主要因為身體缺乏胰島素，或對胰島素反應不足、出現抗阻性，導致血糖水平過高。在香港，約有10%的人口（約70萬人）患有糖尿病，平均每月有7名兒童被診斷出患有糖尿病。而根據2008年至2017年的《香港兒童糖尿病紀錄冊》，18歲或以下的兒童被確診糖尿病的數量在過去20年有持續上升的趨勢，而當中二型糖尿病兒童患者增幅更近一倍。

一型糖尿病 5至14歲為病發高峰期

糖尿病分為兩大類型，分別為一型糖尿及二型糖尿。一型糖尿病屬於免疫疾病，由於免疫系統出現混亂，使身體製造胰島素的細胞受到破壞，因而不能製造足夠身體所需的胰島素來刺激葡萄糖進入細胞，當葡萄糖在血液中積聚並逐漸增加濃度，便會形成糖尿病。根據香港兒童糖尿協會於2019年發表的《香港兒童糖尿病紀錄冊》，5至14歲的兒童是一型糖尿發病高峰期。

一型糖尿病症狀

1. 經常感覺口渴

2. 排尿次數增加

3. 容易饑餓

4. 體重突然下降

5. 容易疲倦

二型糖尿病 主要因生活習慣有關

二型糖尿病主要是身體對胰島素產生抗拒性所致，並與遺傳、不良飲食習慣、肥胖，及缺乏運動有關。曾有研究指出肥胖的學生罹患二型糖尿病的機會較一般學生高18倍，而患有二型糖尿病的學生中，一半屬於肥胖。

二型糖尿病症狀

1. 容易疲倦

2. 皮膚乾燥發癢

3. 手腳麻木或有刺痛感

4. 排尿次數增加

5. 視力模糊

6. 傷口恢復緩慢

不過，初期糖尿病患者一般都沒有明顯的症狀，更有不少個案是在進行例行身體檢查或出現併發症時才知悉。而隨著肥胖兒童增加，患二型糖尿病的兒童比例在近年呈明顯上升趨勢，因此父母應要從小開始幫小朋友規律運動、飲食控制及避免肥胖。

兒童體重指數計算方法

家長可參考香港衛生署倡導之年齡別體重指數 (BMI-for-age)來界定幼兒肥胖／過重。

（資料來源：社會福利署）

兒童體重指數計算方法（適用於18歲或以下兒童）：

幼兒體重（公斤kg）÷ 兒童身高（米m）÷ 兒童身高（米m）

例如：幼兒體重27公斤，身高1.2米，即27÷1.2÷1.2=18.75在計算出體重指數後，就可按幼兒的年齡初步查出有否肥胖／超重問題。

計算出體重指數後可參閱以下圖表，如0至5歲幼兒，年齡別體重指數高於98百份位數；5歲至18歲兒童，年齡別體重指數高於91百份位數，就界定為肥胖／過重的風險。

（圖片來源：社會福利署）

（圖片來源：社會福利署）

6大方法預防孩子肥胖

1. 均衡飲食

宜多攝取膳食纖維，避免進食高鈉、加工及油炸食物。

2. 選擇水果、乳酪作零食

父母可適宜減低孩子零食的份量，避免因進食過多零食以影響進食正餐。同時可選擇水果、乳酪取代加工食品。

3.少喝含糖飲料

應盡量少攝取含糖飲料，例如台式飲料、汽水等。

4.培養運動習慣

每天進行60分鐘或以上的中等強度運動，如急步行、踏單車等。

5.專注進食

避免在進食期間同時進行其他項目，例如看電視 、電腦 、閱讀或做功課等。

6. 培養子女規律的睡眠時間

可透過設定固定上床時間、創造舒適的睡眠環境、減少睡前刺激以培養子女規律的睡眠時間，幫助孩子建立良好的睡眠習慣，提升睡眠品質。