肌少型肥胖增死亡風險！現這些症狀應就醫檢測防失智失能等併發症

台灣一名65歲退休婦人因記性變差、睡眠品質不佳及血糖上升等症狀就醫，經檢查發現罹患肌少型肥胖，體脂率竟高達48%，台灣劉博仁醫師示警，肌少型肥胖其3年內死亡率恐上升逾2倍。



台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook粉專指出，該名婦人退休後因作息不規律、飲食精緻化且缺乏運動，外觀雖僅呈現微胖，但實際檢查發現不僅體脂率達48%，還出現肌肉量不足、握力偏低、平衡差等症狀，同時伴隨認知功能退化、注意力不集中及情緒不穩等問題。

8大因素易產生肥胖（按圖看清👇👇👇）

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研究顯示，肌少型肥胖是一種脂肪過多、肌肉不足的危險組合。2024年一項針對60歲以上長者的大型研究指出，同時合併體脂過高與肌力不足的肌少型肥胖患者，其3年內死亡率可能上升1.43至2.73倍。

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「看起來只是有點肉、比較不愛動」的情況容易被忽視！劉博仁強調，肌肉是人體的生命保險，過多的脂肪會導致身體處於慢性發炎狀態，兩者結合將大幅提高失能與死亡風險。

針對該名婦人的治療方案，醫師建議從飲食和運動著手改善，包括每天攝取每公斤體重1.2克的蛋白質，如魚、蛋、豆類等，同時戒除甜食、減少精緻澱粉的攝入，並補充Omega-3、維他命D3等抗發炎營養素，配合彈力帶阻力訓練與每日步行3000步的運動計劃。

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醫師特別提醒，若出現體重上升但行動遲緩、肌力差、站立不穩、記憶力與注意力減退、睡眠品質差、血糖異常，以及體脂率過高（女性超過35%、男性超過25%）等警訊，應及早就醫檢測肌力與體脂肪組成，以預防失智、失能等併發症。

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