認識腸道「致胖菌」　益生菌不單平衡腸道菌群　亦有助減肥？

肥胖可視為一種慢性疾病，肥胖的成因，除了基因遺傳外，主要是生活型態改變，熱量攝取過多 (例如太容易碰到高熱量且精緻又好吃的食物)，與消耗太少 (包括相對低度活動)，導致熱量累積並以脂肪的形式堆積在體內，形成肥胖。



台灣國泰綜合醫院小兒遺傳暨內分泌科主任侯家瑋指出，近年來研究發現，肥胖的發生也與腸胃道的特定微生物族群有關 (致胖菌)，例如肥胖鼠與正常鼠有不一樣的腸道菌相，也就是說特定致胖菌增多。

認識腸道菌群對腸道的影響：細菌有好有壞

侯家瑋表示，人體腸道內存在超過 3 萬 5 千種微生物，數量為構成人體細胞總數量的 10 倍以上，重量可達 1.3 公斤。而腸道菌群的構成存在有明顯個體差異，影響因素包括分娩方式、嬰幼兒時期餵養習慣、到成年後的飲食習慣，都對腸道菌群的分布 (菌相) 與穩定有其重要的作用。腸道菌群可簡單分為三大類：好菌、中性菌及壞菌。

好菌（益生菌）及其輔助物 (益生質、後生元) 的部分，世界衛生組織將益生菌（Probiotics）定義為「適量給予宿主，使其能產生健康效應的活菌」，主要可分為三大類型益生菌：

比菲德氏菌（Bifidobacteria）

布拉酵母菌（Saccharomyces boulardii）

嗜酸乳桿菌（Lactobacillus，俗稱乳酸菌）



換句話說，益生菌就是對人體健康有益處的「好菌、益菌」，食用後可通過胃酸、膽汁及各消化酵素的考驗，進入腸道後能存活及繁殖，以發揮其生理功能。已知適量攝取益生菌，將能達到預防便秘、幫助睡眠，以及調整過敏體質等好處，其中以乳酸菌為最具代表性的腸內益菌。

而益生元（益菌生或益生質，Prebiotics）指可以幫助腸道裡好菌生長的營養素，可說是好菌的食物，例如：膳食纖維、寡糖、菊糖等醣類物質。益生菌結合益生元可產生協同作用，使益生菌的功能增強。另外後生元（Postbiotics）是細菌 (包括益生菌) 的分泌物或是其菌體片段，可為宿主提供生理益處。它們可能具有與益生菌發揮相似的功能，能積極的產生人體生理反應，並恢復腸道穩定的能力。

而壞菌的部分，侯家瑋解釋，對人體健康並無益處且有害的腸道菌就是壞菌，部分菌群常是引起腸胃炎的原因 (如大腸桿菌)。通常在大量攝取肉類和牛奶、乳製品、油炸食物、白砂糖等食物之後，腸道菌相常會由原來占大多數的中性菌逐漸偏向壞菌端過去，造成腸內環境改變，可能會使大便變硬、成顆粒狀，以致排便不順暢，甚至會導致血液過氧化產生自由基，使體內產生發炎反應。

肥胖者腸道中的「厚壁菌門」較一般人多 20%

侯家瑋進一步指出，腸道內有不同的菌群，當腸道菌之間的分布或比例失衡時，就很容易導致代謝紊亂。研究發現身材較苗條的人，腸道中的厚壁菌門 (Firmicutes：F) 相對數量較低，而擬桿菌門 (Bacteroidetes：B) 則較多，顯示 F/B 比例下降。

肥胖者則是相反，他們腸道中的厚壁菌門多了 20%，而擬桿菌門少了 90%，結果是 F/B 比例明顯上升，同時腸道菌的多樣性也降低了；動物實驗也有相同的發現，肥胖鼠腸道內有較多厚壁菌。

厚壁菌是一群善於消化並促進吸收脂肪的壞菌，可進一步保留食物中的熱量，此情況也發生在偏好高脂肪、低纖維等食物的成人。當腸道菌相平衡狀態被破壞時，同時間若飲食內容膳食纖維也缺乏，腸子之短鏈脂肪酸（short-chain fatty acids）就會合成不足，導致控制或降低食慾的腸泌素 GLP-1、多肽 peptide YY 減少。

而擬桿菌門就是一種好菌，它可透過發酵膳食纖維，製造出更多短鏈脂肪酸，有助於降低食慾、抑制脂肪儲存，以及維持腸黏膜健康。動物實驗已證實，若以益生菌加營養配方 (益生質：發酵豆奶) 介入，有助於體重增加率下降 35％。

