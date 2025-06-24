申訴公署審研物監局處理投訴程序　跟進個案多月未果涉違服務承諾

申訴專員公署今日（24日）宣布全面調查物業管理業監管局在處理及回覆巿民投訴的程序和機制。申訴專員陳積志表示，有資料顯示物監局接獲投訴後，跟進多月仍未有結果，期間更沒有交代進展，未能在服務承諾時限內回覆，只是重複表示仍在跟進個案，決定展開調查。



申訴專員公署今日（24日）宣布全面調查物業管理業監管局在處理及回覆巿民投訴的程序和機制。（物業管理業監管局網站截圖）

申訴專員陳積志今日（24日）宣布展開全面調查，詳細審研現時物業管理業監管局處理及回覆巿民投訴的程序和機制。(申訴專員公署圖片)

申訴專員公署指，有資料顯示物監局在收到巿民對物業管理公司的投訴後，跟進多月仍未有結果，期間更沒有交代進展。（資料圖片 / 羅君豪攝）

申訴專員公署今日（24日）指，有資料顯示物監局在收到巿民對物業管理公司的投訴後，跟進多月仍未有結果，期間更沒有交代進展，引起不滿。公署宣布全面調查物監局在處理及回覆巿民投訴的程序和機制。

申訴專員陳積志表示，物監局專責監管物業管理服務業，有責任帶領業界包括物管公司和從業員朝專業化優質化發展，為市民提供高質素的物業管理服務。物監局如有合理因由懷疑有人涉及違規事宜，可根據《條例》進行調查。

申訴專員公署今日(24日)宣布，將全面調查物業管理業監管局在處理及回覆巿民投訴的程序和機制。（物業管理業監管局網站）

申訴專員：物監局未履行六個月服務承諾

不過陳積志續指，有資料顯示物監局在接獲投訴後，未能在其六個月服務承諾時限內給予調查結果和回覆，只是重複表示仍在跟進個案。因此，公署決定展開全面調查，詳細審研現時物監局處理及回覆巿民投訴的程序和機制，以及探討當中有否改善空間，提出適切改善建議，優化物監局為巿民提供的服務。