大班西餅結業｜前一日仍被入稟追租　2025年欠租涉款近300萬元

老牌連鎖店大班麵包西餅（大班）今日（24日）公告全線停業，《香港01》發現，大班2025年被多間分店的業主入稟追租，總金額近300萬元，在全線結業前一日，香港仔分店的業主亦入稟追討超過30萬元租金。



有41年歷史的大班麵包西餅今日起結業，旺角分店早上沒有開門。（李慧熒攝）

創立超過40年的大班今日（24日）全線停業，消息公布前一日，即6月23日，大班被香港仔中心商場分店業主Aberdeen Commercial Investments Limited入稟區域法院，索欠款以及相關利息，總值近31.8萬元。

入稟狀指，原告以業主身份自2024年12月5日開始，以基本租金25.1萬元另加營業額，將位於香港仔中心商場4期地下5號舖位出租予被告，為期3年。

由於被告未能依照以上協議中的規定，繳交租金、政府差餉、服務費、宣傳費等費原告為此入稟法院追討，要求被告賠償欠款、利息等，總值近31.8萬的元欠款。

6月11日，大班被上水新都廣場店、將軍澳新都城店及屯門時代廣場店的業主分別入稟追租，三宗案件中大班合共被追討33.7萬元。

大班麵包西餅今日（24日）突然宣布結業，約200名員工被拖欠薪金及遣散費等，紛紛到勞工處求助。（廖雁雄攝）

《香港01》早前曾報道，大班在2025年起連月被業主入稟追討分店及廠房租金，截至6月24日，大班在2025年被追討的總金額超過298萬元。

多宗欠租案件中，牽涉金額最大的是旺角店，涉款超過40.2萬元。涉事分店業主於5月入稟，指控大班自1月起欠租，並要求法庭頒令，要大班交回舖位。

於2025年之前，大班不曾有被入稟追租的紀錄。