9外勞被調到合約以外分店工作被捕 孫玉菡：工作範圍有清晰界定
撰文：任葆穎
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入境處今日（24日）公布，在過去一個月的反黑工行動拘捕123人，其中9人經「補充勞工優化計劃」來港，他們被僱主調配到合約訂明以外的地點工作，涉嫌違反逗留條件；其僱主同樣被捕。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）回應事件，強調輸入勞工的工作範圍及性質有清晰界定，不得超越標準僱傭合約訂明的職位及職務範圍，舉例一名獲聘為樓面的外勞，若他被僱主安排其到食物工場工作，即屬違規，當局將按規矩處理。
入境處於5月19日至6月23日期間展開反非法勞工行動，共拘捕123名黑工、僱主及教唆者，其中9名經「補充勞工優化計劃」成為香港的輸入勞工，涉嫌違反逗留條件被捕。據了解，他們均從事原本申請的行業，惟被僱主調到合約訂明以外的分店工作，例如有人的合約原本列明他會在港島區分店工作，實際上卻被指派到新界區上班。該9名外勞當中5人從事飲食業、2人從事零售業，餘下2人為雜工。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）會見傳媒時稱，計劃下輸入勞工的工作範圍及性質有清晰界定，不得超越標準僱傭合約訂明的職位及職務範圍。以飲食業為例，獲聘為樓面的輸入勞工，若被僱主安排其到食物工場工作，即屬違規。當局將按規矩處理，並在巡查時加倍留意。
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此外，被問大班麵包西餅結業，會否擔心本港失業率會進一步上升、以及會否改善外勞計劃？孫玉菡指，輸入勞工只佔整體勞動人口約百分之一，對整體失業率影響很小。
他重申，僱主須按規定優先聘用本地工人；若本地工人認為僱主聘用外勞後將其解僱，或致其工作安排有巨大改變，可透過投訴專線或網上途徑反映。他強調當局會即時調查，若查明屬實，「會毫不猶疑（對僱主）實施行政制裁。」
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