黃國倡按行業失業率設外勞「紅線」　孫玉菡：不宜一刀切

政府統計處昨日（17日）公布，本港3月至5月經季節性調整失業率升至3.5%，較2月至4月升0.1個百分點，失業人數13.58萬。部分行業有相對明顯的升幅。建造業失業率升至6.3%、零售業失業率由4.5%升至4.9%等。工聯會理事長、立法會議員黃國今日（18日）在立法會會議上，促政府就行業失業率訂立紅線，例如失業率到5-6%時立即凍結、削減該行業的外勞，以保障本地工人就業優先的權益。



對此，勞工及福利局局長孫玉菡指，不適宜一刀切設有紅線，認為每個行業狀況不一，部分行業無論經濟狀況如何，都不夠本地人應徵。



陳克勤（黃浩謙攝）

陳克勤：「補充勞工輸入計劃」有漏洞及被濫用情況

民建聯立法會議員陳克勤今日（18日）在立法會會議上提出質詢，促優先保障本地勞工，指「補充勞工輸入計劃」有漏洞及被濫用的情況，例如有「假兼職、真頂替」、招聘職位不符合實際工作等。對於勞工處提出會有特別巡查，他質疑如何發現上述情況，更指特別巡查應恆常進行，不是用於應付議員答問。

孫玉菡交代，在2022年至2024年，分別有886個、1304個、1268個「黑工」被拘捕，今年1月至5月有506名「黑工」被拘捕，主要從事、餐飲、建造、清潔、零售批發。他表示，政府關注本地工人優先就業，這亦是輸入勞工首要原則。他強調，輸入勞工機制很嚴謹。

對於坊間指有「假兼職」、「陰陽合同」孫玉菡他表示，「抽出嚟都會行政制裁」，僱主會面對很大風險，而任何人若發現並作具名投訴，政府會嚴肅跟進。他續稱，至今收38宗投訴，指數目不大。

梁熙。（直播截圖）

梁熙：補充勞工優化計劃是補充外勞還是「對沖」本地勞工？

另一民建聯立法會議員梁熙形容，每請一個外勞，本地工人就少一個工作機會，質疑僱主是聘請不到人，還是不想聘請本地人。他指收到不少從事餐飲業、建造業市民的求助，舉例指有人在同一間餐廳工作5年，僱主聘請外勞後就解僱本地工人，質疑輸入外勞究竟是補充外勞，還是「對沖」本地勞工。

孫玉菡回應指，本港勞動人口380萬人，外勞配額6萬個，特意在今早翻查資料，實質外勞在港工作人數只是2.5萬人，佔香港總勞動人口不夠1%。他指外勞很少，但整個輸入外勞機制要把關，惟部分行業無論經濟狀況如何都沒有人做，譬如護理員、洗碗工等。

黃國。（盧翊銘攝）

黃國：行業失業達5＝6% 應即時凍結輸入外勞

此外，黃國表示失業率微升，但建造業失業率上升至6.3%，零售業失業率亦到4.9%的高水平，促政府就行業設失業率紅線，譬如行業失業率到達5-6%時，即時凍結、削減行業輸入外勞，以保障本地工人就業權益。不過，孫玉菡指不適宜一刀切有紅線，稱「行行都唔同」，部分行業本地人不願應徵。

周小松（黃浩謙攝）

周小松：飲食業輸入5萬外勞 孫玉菡：不理解如何得出該數字

勞聯勞工界立法會議員周小松指出，有公司輸入外勞後本地工人被解僱，更指飲食業包括廚師、侍應、洗碗工輸入外勞配額超過2.5萬，加上處理中的個案，最終可超過5萬人。他反問，「其實飲食業總數得幾多人？5萬外勞係咪誇張咗啲呢？」

不過，孫玉菡回應指，不了解為何議員得出總數5萬人的數字，舉例指輸入配額方面，初級廚師配額是9900人、侍應是6900人、洗碗工是約4000人。他促請大家實事求是，同時表示明白飲食業對此問題緊張，政府會打醒十二分精神處理。