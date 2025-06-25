七一優惠｜牛角推會員活動　消費次序尾數「71」或可獲$7100禮券

今年是香港特區成立28周年，飲食業界連續第3年推出七一慶回歸優惠活動，共有約3,800間食肆參與，將在七一當天就指定菜式、套餐或餐飲提供71折優惠。



旗下有牛角、温野菜、牛涮鍋等多間日式食肆的敍福樓集團推出會員活動，當日起一星期內，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。活動期間累積消費金額最高之會員，更可獲總值71,000元的電子禮券。



敍福樓集團主席黃傑龍親掲舉行活動的原因，指收到意見期望「有刺激啲嘅新意」，因此推出活動，增添遊戲元素，又強調幸運兒得到的現金券，在消費時等同現金，可連同其他優惠使用。



敍福樓集團七一期間推出會員活動，7月1日至7月7日期間，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。（資料圖片／吳美松攝）

敍福樓集團七一期間推出會員活動，7月1日至7月7日期間，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。（黃傑龍Facebook專頁圖片）

3,800間食肆參與七一慶回歸優惠活動，絕大部份都提供折扣優惠，而敍福樓集團則轉為利用會員活動吸客。集團旗下牛角、温野菜、牛涮鍋等食肆，在7月1日至7月7日期間，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。活動期間累積消費金額最高之會員，可獲總值71,000元的電子禮券。

按優惠活動的資料，7月1日0時0分起，首位完成消費的會員順序為1，下一位順序為2，如此類推，直至活動結束為止；完成消費順序與上述特別號碼相同之會員，每位可獲總值 7,100元電子禮券。若交易時間相同，則以消費金額較高者優先。

敍福樓集團主席黃傑龍指，推出會員活動，是因為收到意見期望「有刺激啲嘅新意」。（資料圖片／黃浩謙攝）

敍福樓集團主席黃傑龍在個人Facebook專頁發文指，過去兩年的七一假期，集團提供折扣的反應不俗，但收到意見期望有「刺激啲嘅新意，年年都係咁就悶啦」，因此推出活動。他又提到，「反正𠵱家我哋都有好多各式各樣嘅優惠（不單止在七一）」，因此決定集團現有的優惠七一當日可以正常照用。

黃傑龍又指，「只要幫襯一次都有機會得獎，如果你幫襯咗3次，就等於買咗3張六合彩」，又強調幸運兒得到的現金券，在消費時等同現金，所有其他正常優惠，包括會員折扣等，都可以繼續使用，「一次過用一張又得，用晒咁多張都得，唯一同現金唔同嘅就係不設找錢」。

身兼優質旅遊服務業協會主席的黃傑龍亦不忘借活動為香港吸引旅客，稱為了令遊客都可以參加活動，集團會員系統現時支援內地、澳門、日本、新加坡地區的電話號碼作登記，「如果有客贏咗就更多理由返香港再旅遊啦！」

活動適用食肆：

牛角日本燒肉專門店

牛角Buffet

牛角J

牛角次男坊

温野菜

牛涮鍋

好鍋日子

敘．小麵

挽肉と米

THE MATCHA TOKYO

兩姊妹涼皮 x 株式会社

好呷台灣火鍋

和平飯店

永華日常

