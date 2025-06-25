政府今明兩日辦共融招聘會　有視障人士稱投近百履歷表僅兩份獲聘

勞福局聯同勞工處於今日（25日）及明日（26日），在九龍新蒲崗東華三院東蒲舉辦「有能者．聘之」共融招聘會，兩日的招聘會共有超過40間機構參加，合共提供超過700個來自不同行業的職位空缺。



有擁有學士學歷的視障人士分享，指投遞近百分履歷表最終僅受聘於兩間公司。她又讚現時的僱主待她很好，坦言剛入職的時候感到不適應，但僱主讓她調節，並讓她在擅長的範圍發展下去。



鄭濱岐（右二）曾投遞近百份履歷表，最終僅獲聘於兩間公司。（董素琛攝）

現年20多歲的鄭濱岐（Allison）是視障人士，擁有歷史學學士學歷，畢業於暨南大學。她主要透過勞工處展能就業科及盲人輔導會找工作，現在M2C Skincare Limited負責資料搜集及輸入等工作。她表示，剛入職時感到不適應，但僱主卻待她很好，讓她可以調節，在她擅長的範圍發展下去。

鄭濱岐現時以兼職形式在該公司工作近兩個月，在找到這份工作前，她曾任職過辦公室助理，前公司環境的燈光較強，且工作內容較趕急，令她感到很累，故比較之下較喜歡現時工作。

僱主：傷健人士工作較專注有責任心

M2C Skincare Limited業務開發總監翁少珠說，該公司現在有10名員工，健全人士與傷健人士佔比各半。她認為傷健人士工作較專注，且有責任心，故願意聘請他們到公司任職。她表示，公司在安排工作內容上較有彈性，舉例指若員工長時間對着電腦，感到眼睛較累，可轉換到貼標籤或歸類檔案等工作。

鄭濱岐表示，要找到工作不容易。她會主動在履歷表上寫下自身情況，「咁我唔希望浪費雙方嘅時間。」她又透露曾投遞近百份履歷表，方才找到這兩份工作。

王俊宏（右二）現在受聘於ISS Facility Services Hong Kong，負責掃描文件等工作。（董素琛攝）

自閉症青年做第一份工作：帶來快樂

另外，患有自閉症譜系障礎王俊宏，擁有中六畢業學歷，現在受聘於ISS Facility Services Hong Kong，負責入數據及掃描文件等工作。這是他的第一份工作，他認為能為他帶來快樂。

該公司有一個名為SHINE@ISS的人才發展計劃，希望吸納及聘用有特殊教育需要的年輕人，培訓及支援他們於該公司的全職事業發展。此計劃由2019年至今，已幫助59位學員於該公司就業。ISS Facility Services Hong Kong人才及企業文化董事蘇心賢指，公司一直有多元共融政策，且公司員工亦來自不同背景，強調尊重及多元文化。公司會視乎傷健人士的技能及個人特質，安排他們於不同崗位工作。

勞福局聯同勞工處於今日（25日）及明日（26日），在九龍新蒲崗東華三院東蒲舉行「有能者．聘之」共融招聘會。（董素琛攝）

共融招聘會有逾40間機構參加 提供超過700個職缺

勞福局聯同勞工處於今日（25日）及明日（26日），在九龍新蒲崗東華三院東蒲舉行「有能者聘之」共融招聘會，兩日的招聘會共有超過40間機構參加，合共提供超過700個來自不同行業的職位空缺，包括資訊科技、金融、運輸、飲食、酒店等。

招聘會每日有20多間機構於會場設置櫃位進行招聘，求職者可即場遞交職位申請，並有機會即場接受面試。