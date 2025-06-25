楊美珍任港鐵行政總裁　田北辰讚有承擔有能力　憂年底交接問題

港鐵公司今日(25日)公布董事局委任現任常務總監 – 香港客運服務楊美珍為新任行政總裁(CEO)，明年1月1日起生效為期三年。



楊美珍將是港鐵首位女行政總裁。兩鐵合併前任九廣鐵路主席的立法會議員田北辰讚楊有承擔有能力 ，他指去年觀塘線太子至何文田站全日停駛維修，「帶出咗楊美珍係一個好謹慎、先天下之憂而憂嘅人」。他指出，現任行政總裁金澤培今年底就會退任，港鐵主席歐陽伯權剛好又今年底兩任任期屆滿，憂年底交接安排，故已向特首李家超建議延長歐陽伯權任期一年，「有一年嘅時間去大家分工協調，楊美珍應該未來就有多好多挑戰架嘞！」



港鐵候任行政總裁楊美珍今日下午在金鐘站聽乘客意見。（港鐵提供圖片)

港鐵候任行政總裁楊美珍今日下午在金鐘站聽乘客意見。（港鐵提供圖片)

對於楊美珍將任港鐵新行政總裁，實政圓桌立法會議員田北辰指出，港鐵該職位一直全球招聘，但香港鐵路今日與內地息息相關，從外國找個人擔任該職務愈來愈不合時宜，「前任行政總韋達誠(2012年- 2014年)？但結果就搞到一鑊泡，最後2019年就委任咗金澤培集做行政總裁」，「我先至覺得有一個真係識嘢、有料嘅人做呢個位，因為佢(金澤培)本身就係好熟工程同鐵路嘅運作，一做做就做咗5年。」

田北辰讚揚楊美珍有承擔有能力，從四件事可反映出來。 他指2024年7月28號星期日，觀塘線太子至何文田站「破天荒」全日停駛維修，「呢個真係需要相當嘅勇氣，我早喺舊年5月8號知道呢個安排，我當時講咗兩樣嘢，第一係咪擔保一日之內做得完？如搞唔晒第二日上班日肯定大鑊！」結果當日一切順利，「咁就帶出咗楊美珍係一個好謹慎、先天下之憂而憂嘅人。」

田表示，一直都要求東鐵線自動幕門安裝提早半年落成，「佢（楊美珍）一路都冇應承我，只係答盡量盡量」，結果早了半年在今年6月竣工，「真係交到功課做到嘢。」他一直爭取八達通免公營街市商戶手續費，而楊美珍身兼八達通非執行主席，「點知佢真係一個決定，就全部新裝嘅呢3年唔收費。」

田因應輕鐵3月22日有路線因吊車勾斷架空電纜而停駛5小時，而找楊美珍，「佢話2033年就會一批新嘅輕鐵列車，我就即時向佢反映，可唔可以飛甩晒架空電纜？將輕鐵全面改充電車模式，佢一口應承會去研究」，他寄望楊會有好消息。

楊美珍2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。（港鐵提供圖片)

楊美珍2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。（港鐵提供圖片)

現任行政總裁金澤培今年底退任，主席歐陽伯權任期剛好同期到期，田北辰表示較早前已經向李家超反映，楊美珍明年元旦上任，最好可以同歐陽伯權重疊一年，延任一年到出年年底至走，「有一年嘅時間去大家分工協調，楊美珍應該未來就有多好多挑戰架嘞！當中最大嘅挑戰當然係未來點去起咁多條鐵路啦，因為涉及未來融資等等嘅問題。」

對於新項目融資有挑戰，問及對楊美珍有何期望。田北辰指，新鐵路項目沒有融資方案，只有物業補貼，希望趁施政報告諮詢問特首李家超會否考慮公私營合作。

楊美珍(左一)由1999年從銀行界跳入港鐵，其中由2011至2021年間出任商務總監，曾與藝人梁朝偉（左二)及楊千嬅（左三)一同公布推出紀念票。（港鐵提供圖片)