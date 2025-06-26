國際禁毒日｜懲教署3集新禁毒短片《毒禍．禍延身邊人》7.3起上線
撰文：石國威
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今日（26日）是國際禁毒日，懲教署在社交平台專頁上載全新禁毒短片系列的預告片。懲教署指，《毒禍．禍延身邊人》以真人真事改編，共有三集，短片從毒販家人的視角探討毒品對家庭的影響。首集短片將於下周四（7月3日）上線，其餘兩集將於暑假期間陸續推出。
以毒販家人視角更全面深刻反思毒禍
三集《毒禍．禍延身邊人》分別以「母愛——冇愛」、「夫妻——夫淒」及「雙親——傷親」為題目。懲教署指，短片以毒販家人視角探討毒品對家庭的影響，製作過程中，除了走入圍牆（監獄）內找來因毒品罪行入獄在囚人士剖白，更追訪他們的身邊人，細聽他們心聲，務求令外界更全面深刻反思毒禍。
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