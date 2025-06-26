C朗博物館香港7.7開幕｜亞洲首間　團隊確認C朗來港　日期待公布

位於尖沙咀K11 Musea的亞洲首間C朗拿度博物館「CR7®生活博物館」確認下月7日開幕，展覽為期一年。CR7®家族辦公室發言人今日（26日）在記者會透露，C朗拿度將會訪港，但具體日期仍未確定。



博物館將提供佔地12,000平方英尺的數碼體驗，巧妙融合珍貴紀念品、互動故事敘述，以及圍繞C朗的傳奇職業生涯展覽。辦公室發言人指，C朗會選擇在香港展開博物館是因為香港是通往亞洲的門戶，再加上C朗與亞洲的聯繫非常緊密，他每年都會來亞洲區，所以自然選擇香港為目標地。



除了生活博物館外，發言人又表示會在銅鑼灣時代廣場七樓開設首家CR7®旗艦店。旗艦店除了售賣C朗簽名海報、球衣等常規商品外，也會推出融合了亞洲文化元素的特色商品。



今年7月7日，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的「CR7®生活博物館」將在尖沙咀商場K11 Museum開幕，展覽為期一年。（馮藹怡攝）

博物館將會展出C朗職業生涯中的部分冠軍獎盃、獎項、部分親筆簽名的紀念品及球鞋等。（馮藹怡攝）

繼葡萄牙馬德拉群島的永久博物館後，「CR7®LIFE」的全球第二間博物館落腳於香港，展覽將會展出C朗職業生涯中的部分冠軍獎盃、獎項、部分親筆簽名的紀念品及球鞋等。

CR7®家族辦公室發言人Luis Parafita今日蒞臨香港，他表示C朗會選擇在香港設立生活博物館是因為香港是通往亞洲的門戶，而且香港也有許多C朗的粉絲。他又說，C朗與中國及亞洲的聯繫非常緊密，他每年都會來亞洲區，所以自然選擇香港為目標地。

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CR7®家族辦公室發言人Luis Parafita（左）表示，C朗到時會來香港，不過時間仍未確定，日後會再公布。（馮藹怡攝）

他又表示，他們將開放博物館的VR工作室進行全球直播，從而向全世界傳遞影響力；同時館內也設有專業工作室，訪客可以現場創作內容並即時傳播。他期望通過這種沈浸式體驗，來自全球的訪客不僅能親身感受博物館，更能創作內容與世界分享。

被問到C朗作為核心人物，是否會蒞臨香港。他就指，C朗到時會來香港，不過時間仍未確定，日後會再公布。