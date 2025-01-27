北部都會區｜屋邨命名比賽「鳳凰嶺」與「古雋」勝 寓意祥瑞降臨
撰文：賴卓盈
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發展局北都辦去年主辦「北都屋邨命名」比賽，收到近3,000位參賽者提出 5,300多個命名建議。北都辦今（27日）宣布比賽已結束，由「鳳凰嶺邨」和「古雋邨」勝出，得獎者可獲得港幣3,000元獎金。
由北都辦主辦、房委會協辦的「北都屋邨命名」比賽已結束，兩條位於古洞北和粉嶺北的公共屋邨將在2026年陸續入伙，今次得獎建議將作為房委會，日後為該兩條屋邨命名的參考。
位於粉嶺北第15區東公營房屋屋邨的得獎命名為「鳳凰嶺邨」，北都辦指粉嶺與鳳凰素有淵源，例如粉嶺被梧桐河環繞，梧桐河舊稱鳳溪。另外，鳳凰會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。
至於古洞北第19區公營房屋屋邨的得獎命名則為「古雋邨」。北都辦指「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寄寓古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。
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