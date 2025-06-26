太古城Godiva黑朱古力雪糕含菌量超標45倍　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（26日）公布，在太古城中心2樓Godiva朱古力店抽取的一個黑朱古力味軟雪糕樣本，其總含菌量達到每克230萬個，比法例上限5萬個超出45倍，指令其即時停售及棄置相關食品，中心正跟進事件。



太古城中心2樓Godiva雪糕店有售賣黑朱古力味軟雪糕。（太古城中心圖片)

Godiva雪糕店售賣黑朱古力味軟雪糕。（Godiva網頁圖片)

太古城中心2樓Godiva朱古力店。（Openrice圖片)

中心發言人指，中心從位於太古城2樓的Godiva雪糕店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的總含菌量為每克230萬個，超出法例上限的45倍。中心已知會有關商戶上述違規事項，並指令其即時停售及棄置相關食品。中心亦已向有關商戶負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。

中心表示，會繼續跟進事件和採取適當行動，如有足夠證據會提出檢控。

食物安全中心於太古城2樓的Godiva雪糕店抽取的一個黑朱古力味軟雪糕樣本的總含菌量為每克230萬個，超出法例上限的45倍。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。