公院通便藥、化痰劑等「有需要時服用」藥物　7.3起最多只發8星期

【公立醫院／急症室收費／公立醫院新收費／公立醫院輪候時間／公立醫院收費懶人包】醫院管理局今日（27日）公布將進一步優化藥物配發安排，指定藥物如獲處方為「有需要時服用」，病人會獲配發最多八個星期的藥物數量，新安排將於下月3日起推行。新措施下的指定藥物主要用於緩解偶發性不適症狀，包括通便藥、化痰劑、去瘀膏或止痛藥膏等。



醫院管理局今日（27日）公布將進一步優化藥物配發安排，指定藥物如獲處方為「有需要時服用」，病人會獲配發最多八個星期的藥物數量。（醫院管理局）

醫務衞生局及醫管局於3月25日公布明年1月1日起生效的新收費，每次藥量減至最多4星期。專科門診每項藥物20元，家庭醫學專科門診每項藥物收5元。（夏家朗攝）

醫管局總藥劑師崔俊明希望新安排有助進一步減少藥物浪費，他表示不少病人家中可能會囤積藥物，當中以「有需要時服用」藥物為主，新措施下的指定藥物主要是較容易出現過剩而浪費的藥物種類。

醫管局早前已推出第一階段配發藥物新措施，求診人士每次最多配發24個星期的藥物，如獲處方多於24個星期的藥物，會安排分期覆配。醫管局指今次屬第二階段措施，有關指定「有需要時服用」藥物名單會定期檢討並按需要更新。