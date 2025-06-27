五間的士車隊代表拒透露司機招聘總數　僅稱重視服務質素

運輸署署長李頌恩今日（27日）公布，署方會在下月向5支的士車隊發正式牌照，預計將有約1,000輛的士投入服務，與原本目標的2,100輛少約一半。



5支的士車隊代表今日一同會見傳媒。被問到車隊司機招聘數目、與牌照目標的差距、須否再聘請司機等，他們均拒絕透露，僅稱重視服務質素，會確保在下月正式行車時提供市民滿意的服務。



支的士車隊代表今日一同會見傳媒。（楊凱力攝）

支的士車隊代表今日一同會見傳媒。（楊凱力攝）

政府推行的士車隊制度，銳意提升的士服務質素。車隊原定於今年7月正式行車，但未到7月，各支車隊卻在聘請司機方面遇上很大問題，有意見認為，車隊的營運模式與待遇制度，對的士司機吸引力有限。

政府推行的士車隊制度，銳意提升的士服務質素，包括提供電子支付。（楊凱力攝）

運輸署署長李頌恩今日公布，下月將有約1,000輛車隊的士投入服務，與原本目標的2,100輛相距甚遠。她沒有回應是否因為車隊請人難而降低門檻。

5間的士車隊代表同場會見傳媒。在場記者連番追問車隊司機招聘數目、與牌照目標的差距、須否再聘請司機等，他們圢沒有透露，僅稱重視服務質素，會確保在下月正式行車時提供市民滿意的服務。

其中，「大黃蜂愛心車隊」負責人黃大海指，車隊「冇人事壓力」，惟拒絕透露司機數目。今年4月，車隊回覆《香港01》查詢時，曾表示車隊人手早已達標書要求的2,000人。

Amigo車隊負責人唐子濤。（楊凱力攝）

Amigo車隊：招聘會收過百申請

而Amigo車隊負責人唐子濤則指，車隊在勞工處招聘會上反應熱烈，收到過百名個申請。他表示，司機需通過嚴格培訓才可正式入職。車隊目前計劃逐步擴張，或每周新增30至50部的士。