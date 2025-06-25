的士車隊｜勞工處辦招聘日　司機冀收入較穩定　亦有人憂壓力大

勞工處聯同其中3支的士車隊營辦商今日（25日）於長沙灣政府舉辦招聘會，協助車隊聘請司機，公眾填寫申請表格後可即場面試。招聘會原訂下午2時半至5時，勞工處3時半時提早「截龍」，不再派發表格及面試籌號。



有的士司機認為加入車隊的收入會較作為「單頭」司機高，兼職車隊司機每小時時薪可達100元，收入較穩定，希望轉換工作模式。亦有司機指有車隊每月底薪1萬元較低，要每天營業額需達2,000元才可跟公司「五五」分賬，擔心加入後工作壓力較大。



勞工處和其中三支的士車隊營辦商今日（25日）於長沙灣政府合處合辦的士車隊專題招聘會。（李慧熒攝）

勞工處和其中三支的士車隊營辦商今日（25日）於長沙灣政府合處合辦的士車隊專題招聘會。（李慧熒攝）

勞工處辦的士車隊招聘會 助市民了解詳情

勞工處和三支的士車隊營辦商在長沙灣政府合署舉辦的士車隊專題招聘會，參與車隊包括Big Boss Taxi、Amigo和樂行車隊。下午有數十人到場了解職位空缺詳情，有人即場遞交報名表格，部份人獲發籌號即場面試，可以直接向車隊負責人了解。

的士司機認為加入車隊收入更可觀

駕駛的士40年的彭先生到場面試，他原本希望應徵三支的士車隊，但由於Big Boss車隊和Amigo車隊均已滿籌，只能獲樂行車隊面試。他指作「單頭」司機是多勞多得，而兼職車隊司機每小時時薪有100元，收入較穩定。他又指根據車隊機制，工作時數愈長，收入愈高及或者有獎金，如希望賺取更多的薪金便可以「報更多更」。

彭先生今日到招聘會進行即場面試，指加入的士車隊的收入會更可觀。（李慧熒攝）

有市民因提交資料繁瑣放棄應徵

70歲的李先生同樣有40年駕駛的士經驗，他指車隊是時薪制，無需繳付車租，亦會為司機安排訂單，相對較少壓力。不過，他領取表格後發現需要填寫許多詳細資料，包括是否曾遭停牌、學歷等資料，決定放棄應徵。

李先生指表格上需要的資料過於繁瑣，於是放棄應徵。（李慧熒攝）

有司機了解後認為指加入車隊壓力較大

駕駛的士30年的張先生了解職位後，試為加入車隊好處不大，亦會較大壓力。他說車隊提供底薪每月約有1萬元較低，要每天營業額需達2,000元才可跟公司「五五」分賬。他指現時作為「單頭」司機，每天營業額僅得700元，跟2,000元要求相差甚遠。

他又批評招聘會派籌、叫籌等安排混亂，又稱他約下午2時半到達，下午四時半完成整個面試程序，他認為等侯時間較長。

張先生指加入的士車隊需「跑數」，壓力過大，因而決定不加入車隊。（李慧熒攝）

招聘會提早截龍 有市民「摸門釘」

招聘會下午2時半至5時舉行，勞工處提早3時半「截龍」，不再派發申請車隊司機的表格，所有面試名額籌號亦已發畢。陳先生4時許到達，未能向車隊了解空缺詳情。他多年前考獲的士牌照，但未有駕駛的士經驗。他認為的士車隊會指引新入行的司機，而且向兼職司機所提供的薪金亦較為吸引。