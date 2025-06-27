的士車隊請人難　7月起發牌降門檻　料至7月底僅有約1000輛營運

撰文：洪戩昊
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的士車隊須於下月底前完成籌備和投入服務，根據發牌條件，規模須至少達到申請規模六成，但制度面對殘酷現實，就是的士車行與前線司機之間的不對等關係未見大變，不少司機缺乏動機放棄原本的租賃模式導致車隊招聘困難。

運輸及物流局局長陳美寶早前重申仍以下月投入服務為目標，但承諾會「人性化」和「務實地」彈性審視需求。運輸署署長李頌恩今日（27日）會見傳媒稱，過去兩個月有舉辦招聘活動，如簡介會，司機都非常踴躍。她又指，運輸署一直積極推動的士車隊，包括簡化驗車安排等。

李頌恩透露，署方會在7月向的士車隊發出正式牌照，預計7月底會有近1000輛車隊的士投入服務，又指有公司正在構建統一電召車輛平台。根據此數字，7月底投入服務車隊的士總數僅及總規模六成門檻、即2100輛的一半。李頌恩稱，要「務實地」審視，讓的士車隊「先落地」。

運輸署署長李頌恩今日（27日）會見傳媒，五支的士車隊代表隨後將分享籌備工作。（洪戩昊攝）
運輸署署長李頌恩（左三）今日（27日）會見傳媒，五支的士車隊代表隨後將分享籌備工作。（洪戩昊攝）
黑色車身的Big Boss車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）

政府推行的士車隊制度，以為可革新點對點交通服務，但制度卻面對殘酷現實，的士車行與前線司機之間的不對等關係未見大變，不少司機缺乏動機放棄原本的租賃模式，轉而投身管理更嚴格的車隊，導致車隊招聘困難，難吸「新血」。

五支車隊已全部試運行　提供近12萬程車

李頌恩今日表示，五支車隊已全部試運行　提供近12萬程車，下月底共一千輛車投入服務。她指，明白市民關心的士司機數量，但強調的士車隊是為了提供更優質服務，如提升硬件，加入電子支付等，相信的士車隊在這些方面都可以達標。她又指政府很少為單一行業進行招騁，而在剛過去的招聘會亦成功收到200多份申請，而各的士車隊已十分積極招聘。

被問到的士車隊車輛數目與當初計劃有落差，離原目標3500輛（6成總門檻即2100輛）有一定距離，署方是否已取消門檻？李頌恩僅稱的士車隊在硬件等方面已達標，因此決定發出正式牌照，政府亦樂見優質的的士服務提早落地。

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）
運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）
運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片/鄭子峰攝）
紅黃色車身的大黃蜂車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）

問：網約車在香港是非法的嗎？

答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。

問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？

答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。

問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？

答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。

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