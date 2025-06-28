傑出少年選舉｜16歲模範生曾受欺凌患重度抑鬱　冀成醫生為人撐傘

「最嚴重嘅時候，我每日擘開眼，都會慨嘆點解我仲未死。」16歲的張嘉希，約兩年前發現患上重度抑鬱症，每日乏力到連刷牙洗面也感到困難。為改善病情，他曾住入精神科病房接受治療，兩個星期內只對着一盞燈、一張床，時間彷彿凝滯不前，每日與人對話不超過5句，他才覺得「原來平時有細佬嘈住我起身，有得讀書，有得同朋友去玩，係件好幸福嘅事」，令他決心振作。



在親友的陪伴，以及調整用藥等原因下，嘉希慢慢康復。他指，未來希望成為精神科醫生，減少社會對精神疾病的誤解及污名化，並幫助更多病人走出陰霾，「我好鍾意一句說話——你淋過雨，都幫人擔返把遮。」



香港遊樂場協會周五（27日）舉辦「傑出少年選舉」。(賴卓盈攝)

就讀英華書院中五級的張嘉希，周五（27日）在「傑出少年選舉」中獲頒為2025「十大傑出少年」。但這項榮譽背後，卻有一段辛酸的情緒病史。

優秀學生遭同學欺凌致重度抑鬱

張嘉希原本身兼多職，既是資優教育學苑會員、深水埗區優秀學生，亦是紅十字會青少年團隊長，或是不少人眼中的模範生。然而，中三時他因遭受同學欺凌，又面對選科壓力，開始出現種種問題。他性格變得內向，喪失社交意欲，與人屢生爭執，甚至出現幻聽幻覺。最嚴重的一次，他站在學校高處，曾經萌生終結生命的念頭，幸好有社工見狀，即時阻止並報警。

嘉希其後開始接向精神科醫生求診，始發現患上重度抑鬱症。他憶述，當時每日睜開眼，都彷彿鬼壓床般無法動彈，連刷牙洗面也做不到，「唔係能力上嘅做唔到，而係你隻手就係遞唔高，你隻腳就係邁唔開。」他的成績亦逐漸下滑，即使他用更多時間溫習，卻依然無濟於事，令他更感絕望，「個感覺係，你知道好唔正常，但你咩都改變唔到。」

張嘉希是今年十大傑出少年之一。(賴卓盈攝)

住隔離病房治療對着一燈一床 靠憶念親人振作克服病情

中五開學時，嘉希住入精神科病房接受治療，希望改善病情，卻邁入另一個深淵。當時他住隔離病房，整間房內只有一張床、一盞燈。他憶述，每日唯一與人交流的時間，就是取藥及取飯，其餘時間則重複睡覺和看書的生活，甚至無法感受感受時間的流逝。

那段時間，嘉希格外想念家人及朋友，「原來平時有細佬嘈住我起身，有得讀書，有得同朋友去玩，係件好幸福嘅事」，令他決心好好醫病。他自勉道「只要仍然活着，就不只擁有『一無所有』這種可能。」

冀成為精神科醫生為人撐傘：淋過雨，都幫人擔返把遮

兩個星期後，嘉希離開病院。在調整用藥，以及親友陪伴下，他病情好轉，雖然現時仍有情緒波動，但已不再有自殘念頭。他指，感謝這段時間朋友、家人及老師對他的支持，令他逐漸走出陰霾。他表示，現時即時有負面情緒，亦會跟親友傾訴或寫作排解，「唔好一個人收埋。」

嘉希指，患病期間曾多次經歷歧視，他希望未來成為一名精神科醫生，消除外界對精神疾病的標籤。他現時亦與其他人研發一款人工智能模型，用以篩查有情緒困擾的青少年，並幫助精神科醫生了解青少年的病況，他說：「我好鍾意一句說話——你淋過雨，都幫人擔返把遮。」