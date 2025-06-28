DONKI鮮選壽司6.30結業　食客嘆水準每況愈下：味道愈差種類變少

日式連鎖百貨店「驚安之殿堂」（DONKI）創立的壽司餐廳品牌「鮮選壽司」，近年相繼由五間分店縮減至荃灣店一間，但該店亦將於本月30日最後營業。有市民稱餐廳開業初時專程跨區探店，味道不俗，但後來覺得壽司味道愈差、種類變少而棄選。有人則表示對於餐廳結業「有啲唔捨得」。



日式連鎖百貨店「驚安之殿堂」（DONKI）創立的壽司餐廳品牌「鮮選壽司」，近年相繼由五間分店縮減至荃灣店一間，但該店亦將於本月30日最後營業。（洪芷菁攝）

日式連鎖百貨店「驚安之殿堂」（DONKI）創立的壽司餐廳品牌「鮮選壽司」，近年相繼由五間分店縮減至荃灣店一間，但該店亦將於本月30日最後營業。（洪芷菁攝）

日式連鎖百貨店「驚安之殿堂」（DONKI）創立的壽司餐廳品牌「鮮選壽司」，近年相繼由五間分店縮減至荃灣店一間，但該店亦即將於本月30日最後營業。店外貼出告示指，為了迎接全新精彩活動，將營業至下周一（6月30日），意味鮮選壽司所有香港門店全線結業。

今日（28日）下午接近4時，店內仍有客人用膳。元朗區居民周太表述，餐廳開業初時專程到店用膳，覺得壽司味道尚可。不過她指，自兩年前起，覺得壽司味道越來越差、品質「麻麻地」，而食物選擇也變少，情況一直未有改善，故棄選這間餐廳。

食客稱DONKI百貨店內外賣壽司味道更佳

她續指，在DONKI百貨店內購買的外賣壽司，味道比餐廳供應的更佳、賣相更新鮮，「我一睇，新鮮喎，同埋覺得好食喎，就咁樣可以買返去。」。她又表示，在DONKI百貨店內購買的外賣壽司可以任君選擇，「嗰度（鮮選壽司）真係佢比咩你，你就要接受㗎啦喎。」

元朗區居民周太表示，餐廳開業初時專程到店用膳，覺得壽司味道尚可，但自兩年前起，覺得壽司味道越來越差。（洪芷菁攝）

剛從鮮選壽司用膳完畢、居住荃灣區的陳女士稱，今次是第三次來店內用膳。她認為店內壽司種類變少，例如手卷類少了一種，加上其他類別，大約少了五、六種。對於餐廳結業，她表示「有啲唔捨得」，認為餐廳的壽司即時製作，壽司飯的用料也不同於DONKI百貨店的外賣壽司。她續指，之後會去選擇其他壽司餐廳，例如「壽司郎」、「元氣壽司」。