結業潮｜6月起最少20個餐飲品牌消失　鴻星酒家等不敵貴租離場

【結業潮／餐飲業／大班麵包西餅／DONKI／美心集團】2025年已走過一半，惟本港結業潮愈趨嚴重，今年6月至7月初可算是餐飲業的寒冬，多個餐飲集團及街坊小店相繼與港人告別。《香港01》整理資料後，發現最少20個餐飲品牌或餐廳，從此在香港消失，包括家喻戶曉的大班麵包西餅、DONKI旗下的壽司餐廳「鮮選壽司」、鴻星海鮮酒家等，甚至荃灣有一間泰式香蕉煎餅店更只生存68日便「光速結業」。



這波結業潮更有個共通點，不少是與租務有關，當中8個品牌聲稱租約期滿或無法與業主達成租金共識，亦有5個品牌結業與經濟環境欠佳或經營成本加劇有關。下文將列出6月份以後結業的餐飲品牌名單，6月30日為結業的重災時間。



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2025年6月24日，大班麵包西餅全線結業，多間分店貼出告示指，近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，由即日起停業。（夏家朗攝）

2025年6月24日，大班麵包西餅全線結業，多間分店貼出告示指，近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，由即日起停業。（夏家朗攝）

結業潮｜大班麵包西餅︰受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊

2025年6月24日，大班麵包西餅全線結業，多間分店貼出告示指，近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，由即日起停業。該集團早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租。

據了解，員工同日接獲由鴻和有限公司發出的「結業通知」信件 ，指近期公司面對一系列不同的衝擊，迫於無奈不得不做出極艱難的決定，即日起正式停止營業，所有僱傭合約亦會於同日終止。

開業14年的薄餅店JACOMAX，早前宣布將於月底結業。（夏家朗攝）

開業14年的薄餅店JACOMAX，早前宣布將於月底結業。（夏家朗攝）

結業潮｜JACOMAX︰無法與業主達成續約租金的共識

開業14年的薄餅店JACOMAX上環總店，日前宣布無法與業主達成續約租金的共識，將於6月底結業。該店現時每月租金達20萬元，為2014年的歷史高位水平，但業主在續租談判中僅曾提出願減數千元，店主要求減租後被對方「拖字訣」，最終決定不再續租。

店主透露，去年開始面對移民潮及市民北上外遊的挑戰，不論是客人數目，還是客人的消費都同樣減少，估計生意較疫情前下跌約兩至三成。

景樂集團最知名的餐廳為赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall），該店已在去年4月結業。（資料圖片／景樂集團網站圖片）

景樂集團最知名的餐廳為赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall），該店已在去年4月結業。（資料圖片／景樂集團網站圖片）

結業潮｜景樂集團結業日尚未向員工支付代通知金

開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，6月6日通知員工終止業務。酒店及餐飲從業員協會指，集團只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等。

景樂集團早於1992年創立，曾建立逾20個餐廳品牌，開設超過30間主題餐廳，至2024年6月只餘下11間餐廳尚在營業。其中最為知名的赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）已在去年4月結業。

泰式香蕉煎餅店「蕉蕉蕉」在今年4月12日開張，6月19日結業。（OpenRice圖片）

「蕉蕉蕉」主打即叫即製的泰式香蕉煎餅，每份製作時間需時最少6分鐘。（蕉蕉蕉FB圖片）

結業潮｜泰式香蕉煎餅店僅生存68日︰生意實在太差

位於荃灣的泰式香蕉煎餅專門店「蕉蕉蕉」在今年4月12日開業，主打即叫即製，價格介乎38元至48元，提供開心果醬等多款口味。惟該店突然在6月19日「光速結業」，即「生存時間」只有短暫的68日。

兩名創辦人在社交媒體解釋，由於最近生意實在太差，經過一番掙扎，唯有忍痛放棄，並透露將重返「老本行」從事設計工作，「花咗咁多心機同心血，真係好唔捨得。」

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店7月2日結業。（夏家朗攝）

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店7月2日結業。（夏家朗攝）

結業潮｜鴻星酒家最後一店7.2結業 鴻星中菜：不敵持續高企租金

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店7月2日結業。結業通告指，近年本地消費市場持續疲弱，加上旅客消費模式出現根本性轉變，鴻星中菜業務難免受到影響，雖然公司一直尋求開源節流的方法，但不敵嚴峻的經營環境及持續高企的租金。

雖然鴻星中菜曾多次主動與個別業主磋商，尋求租金調整或暫緩繳付，惟最終未有達成共識，最終經審慎評估後，只能懷著沉重的心情宣布停運，並強調決定實屬無奈之舉。

日式燒肉放題店「燒魂」宣布結業，6月25日為最後營業日。（OpenRice圖片）

日式燒肉放題店「燒魂」去年推出優惠，若顧客在晚間10時後入席，燒肉放題可享半價。（OpenRice圖片）

結業潮｜燒魂最後一間店6.25落閘︰租約期滿

位於尖沙咀、已開業16年的日式燒肉放題店「燒魂」（前名為「燒魂一」）在社交媒體公布，由於租約期滿，6月25日為最後營業日。該店去年曾推出優惠，若顧客在晚間10時後入席，燒肉放題可享半價。

翻查資料，燒魂集團高峰期間在香港設有4間門店，開業初期店外更是大排長龍，惟後來各店相繼結業，只餘下目前的尖沙咀店。換言之，該集團所有門店已全線結業。

被街坊形容為「良心小店」的荃灣公園小食亭，由於成本增加導致經營困難，6月19日上午11時起結束營業。（D18 - 荃灣友FB圖片）

結業潮｜良心小店荃灣公園小食亭︰成本增加導致經營困難

被街坊形容為「良心小店」的荃灣公園小食亭，一向以售賣平價食物聞名，如早餐時段三餸湯麵連餐飲只需27元，被稱「窮人恩物」，甚受街坊歡迎。惟該店貼出告示指，由於成本增加導致經營困難，6月19日上午11時起結束營業。

在旺角瓊華中心開業10年的日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」，將於6月27日結業。（八幡屋涮涮鍋FB圖片）

在旺角瓊華中心開業10年的日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」，結業前推出6小時放題優惠。（八幡屋涮涮鍋FB圖片）

結業潮｜八幡屋涮涮鍋推6小時放題優惠︰租約期滿

在旺角瓊華中心開業10年的日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」，早前在社交專頁指，因租約期滿，將於6月27日結束營業，為感激食客10年來的支持，推出6小時放題優惠，最低只收268元。

翻查資料，八幡屋涮涮鍋去年底曾推出無限時晚市放題優惠，只收298元起，期間又推出98元雞煲任食放題及買一送一訂座等，但仍然不敵時代洪流。

華昌粥麵小廚（舊名為華昌粥麵燒腊飯店），至今開業逾40年，已在父親節6月15日光榮結業。（Google街景截圖）

結業潮｜華昌粥麵小廚開業逾40年 店員︰錢銀問題

位於太古城的華昌粥麵小廚（舊名為華昌粥麵燒腊飯店），至今開業逾40年，由於毗鄰太古坊及鰂魚涌商業區，又被喻為「上班族飯堂」，惟已在父親節6月15日光榮結業。該店職員解釋結業原因有許多，例如「錢銀問題」等。

意大利咖啡店Caffè Milani荃灣海之戀商場店，已在6月15日最後營業。（OpenRice圖片）

意大利百年烘焙品牌Giovanni Pina中環店已在6月18日正式結業。（Giovanni Pina FB圖片）

結業潮｜意大利兩餐飲品牌Caffè Milani及Giovanni Pina撤出實體店

意大利咖啡店Caffè Milani在6月5日宣布，位於荃灣海之戀商場的最後一間門市，將在6月15日最後營業。該店表示，儘管門市與大家暫別，但仍可在網上購物平台HKTVmall 選購咖啡豆、咖啡膠囊、掛耳包等咖啡產品。

另外意大利百年烘焙品牌Giovanni Pina在同日宣布，由於租約期滿，中環華懋廣場店在6月18日正式結業，撤出本地實體店業務。該店同樣稱，將透過公司網站等渠道，向客人提供預訂蛋糕的服務。

翻查資料，兩個品牌同樣來自意大利，由樂施達（香港）於2020年底引進香港。該集團的總經理曾向傳媒表示，剛開業時沒想到新冠疫情長達3年，稱當時每個月蝕數十萬元。

沙田瀝源廣場富東閣海鮮酒家宣布6月30日結業。（富東閣FB圖片）

沙田瀝源廣場富東閣海鮮酒家宣布6月30日結業。（富東閣FB圖片）

結業潮｜富東閣海鮮酒家6.30落閘︰可能後會無期

富東閣海鮮酒家早前在社交媒體專頁宣布，沙田瀝源廣場將於6月30日結業，並感謝老顧客多年來的支持。「今日一別，可能後會無期！山高水長，各自珍重！有綠再會！」

富東閣海鮮酒家馬鞍山耀安商場分店已在數年前結業，目前只餘下沙田瀝源廣場店，即快將全線結業。該店招牌菜式之一為片皮鴨，今年初時售每隻168元。

「金田家」於2014年以「九州第一」的名號落戶香港，高峰期分別在荃灣、上環等地合共有7間分店。(金田家FB圖片)

日本過江龍「金田家」拉麵店在社交媒體宣布，由於租約期滿，將作出營運調整決定， 銅鑼灣分店將於6月30日光榮結業。(金田家FB圖片)

結業潮｜日本過江龍金田家攻港11年撤離︰租約期滿

日本過江龍「金田家」拉麵店早前在社交媒體宣布，由於租約期滿，將作出營運調整決定，唯一的銅鑼灣分店將於6月30日光榮結業，意味本港所有分店即將結業。

「金田家」在2014年以「九州第一」的名號落戶香港，即攻港11年，高峰期分別在荃灣、上環等地合共有7間分店。

中環世紀廣場can.teen因租約期滿結業。（Openrice圖片）

結業潮｜美心can.teen世紀廣場店6.27結業 全線餘下3間店

美心集團旗下快餐副線、有中環打工仔飯堂之稱的「can.teen」，由於租約期滿，連續兩個月關閉兩間中環分店。其中世紀廣場店在6月27日最後營業，太子大廈店則在5月13日結業。

「can.teen」為美心集團針對商業區創立的快餐副線，提供燒味飯及海南雞飯等快餐，平均價格50元至70元，深受中環打工仔歡迎。即該品牌在全港僅餘3間門店，分別是長江集團中心店、金鐘海富中心店及香港國際機場店。

新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，曾多次獲得米芝蓮必比登推介，將在7月19日結束營業。（OpenRice圖片）

同甘愉生（舊名「古月」）的檸檬咖喱。（同甘愉生FB圖片）

結業潮｜米芝蓮必比登推介餐廳「古月」︰環境差、陪家人

位於北角錦屏街的新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，至今營業11年，曾多次獲得米芝蓮必比登推介。惟該店早前在社交媒體表示，由於環境欠佳等原因，加上兩名創辦人「唔想再錯過同屋企人嘅時間」，決定在7月19日結束營業。

美國過江龍知名雪糕品牌Gelato-Go疑似全線結業。（Gelato-Go Hong Kong FB圖片）

去年8月限時推出的「開心果轉轉筒雪糕」深受本地雪糕迷歡迎。（Gelato-Go Hong Kong FB圖片）

結業潮｜美國過江龍雪糕品牌Gelato-Go疑撤出香港

美國過江龍知名雪糕品牌Gelato-Go早於2019年12月攻港，於尖沙咀開設首間香港門店。不過該品牌近日疑似撤出香港，其尖沙咀店已貼出永久停業的告示，灣仔店則處於「暫時停業」。

Gelato-Go主打每日新鮮即製的意式雪糕，被網民推介為形容為「必食邪惡意式雪糕」。其中去年8月限時推出的「開心果轉轉筒雪糕」，被譽為「神還原」泰國街頭的開心果轉轉筒，深受本地雪糕迷歡迎，單球售68元、雙球售88元。

麻酸樂近日在社交媒體公布，天水圍門店由於租約期滿，已在6月1日結業。（麻酸樂飲食集團FB圖片）

開業22年的麻酸樂全線結業。（麻酸樂飲食集團FB圖片）

結業潮｜連鎖米線餐廳「麻酸樂」最後一店︰租約期滿

連鎖米線餐廳「麻酸樂」最後一間位於天水圍的門店，因租約期滿，6月1日已最後一日營業，意味開業22年的品牌全線結業。集團呼籲顧客可前往天水圍T Town的峇峇娘惹，繼續享用美食。

翻查資料，麻酸樂飲食集團的母公司倩碧控股，由2003年開始先後開設13間麻酸樂分店，惟高峰期後規模不斷收縮，至2020年全港只剩餘3間店，遠遠跑輸同期創辦的譚仔米線。而倩碧控股另一個品牌峇峇娘惹，目前也只餘下一間店。

位於銅鑼灣時代廣場的Amazing Food Hall by city'super，將於本月30日結業。（羅日昇攝）

位於銅鑼灣時代廣場的Amazing Food Hall by city'super，將於本月30日結業。（羅日昇攝）

結業潮｜city'super最後一間美食廣場6.30結束30年營運

連鎖超市city'super最後一間美食廣場將走進歷史。位於銅鑼灣時代廣場的Amazing Food Hall by city'super，將於6月30日結業，結束長達30年的營運，意味city'super將不再營運美食廣場。集團解釋基於市民消費模式改變及公司長期策略，因此作出停運的決定。

DONKI旗下最後一間壽司餐廳「鮮選壽司」即將結業。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

DONKI全球首間迴轉壽司店在2021年10月29日落戶荃灣海之戀，當日吸引大批市民捧場。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

結業潮｜DONKI最後一間鮮選壽司結業︰為了迎接全新精彩活動

日式連鎖百貨店「驚安之殿堂」（DONKI）創立的壽司餐廳品牌「鮮選壽司」，在疫情期間的2021年於荃灣海之戀開設全球首間門店，開業初期每日店外大排長龍，更有擁躉凌晨5時到場排隊。

其後鮮選壽司高峰期在港擴張至5間分店，惟近年相繼結業，現時僅保留荃灣店在營運。近日有網民發現該店貼出告示指，為了迎接全新精彩活動，將營業至6月30日，意味鮮選壽司所有香港門店全線結業。

被視為香港貓Cafe始祖的「阿貓地攤」將在6月29日最後營業，暫時未知會否重開。（阿貓地攤FB圖片）

阿貓地攤早於2000年在銅鑼灣波斯富街開業，其後歷經多次搬遷，最終搬至現在富明街寶明大廈3樓的舖位。（阿貓地攤FB圖片）

結業潮｜貓Cafe始祖「阿貓地攤」結業 多名音樂人曾到場演出

開業25年被視為香港貓Cafe始祖的「阿貓地攤」，近日在社交平台宣布因「種種原因」，將於明日（6月29日）最後營業，店內的貓咪獲安排統一安置在安全的地方，惟暫時不會開放領養，社交平台帳號仍繼續更新牠們的生活。

翻查資料，原來阿貓地攤為香港音樂文化有著不少貢獻，該店早於2000年舉行首個音樂會，創作人林一峰為嘉賓之一，從此多名著名音樂人到場演出，包括陳奕迅及方大同等，其中創作女子組合at17出道後首個音樂會，便選址阿貓地攤舉行。

有逾30年歷史的米線元祖深水埗「雲南風味過橋小鍋米綫」在6月11日結業。（OpenRice圖片）

結業潮｜米線元祖深水埗「雲南風味過橋米綫」無預警關店

有逾30年歷史的米線元祖深水埗「雲南風味過橋小鍋米綫」，聞名於汽鍋雞及黃鱔米線，每晚座無虛席，惟6月11日在無預警下突告結業。當日由於所有食材沽清，店家提早落閘，大批食客「摸門釘」只能失望而回。

社企「膳心小館」6月7日在社交平台公布，由於房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。（OpenRice網頁）

結業潮｜社企膳心小館石硤尾店收房署通知收舖 擬下月結業

社企「膳心小館」在6月7日於社交平台公布，由於房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。翻查資料，膳心小館恆常向基層長者派飯，亦是逾50隻街貓的「糧倉」，協助收集貓糧及轉讓餵貓婆婆。