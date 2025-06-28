貓Cafe始祖「阿貓地攤」6.29結業　組合at17曾選址舉行首個音樂會

【結業潮／阿貓地攤／貓cafe／at17】本港結業潮持續，開業25年被視為香港貓Cafe始祖的「阿貓地攤」，近日在社交平台宣布因「種種問題」，將於明日（6月29日）最後營業，店內的貓咪獲安排統一安置在安全的地方，惟暫時不會開放領養，社交平台帳號仍繼續更新牠們的生活。



翻查資料，原來阿貓地攤為香港音樂文化有著不少貢獻，該店早於2000年舉行首個音樂會，創作人林一峰為嘉賓之一，從此多名著名音樂人到場演出，包括陳奕迅及方大同等，其中創作女子組合at17出道後首個音樂會，便選址阿貓地攤舉行。



被視為香港貓Cafe始祖的「阿貓地攤」將在6月29日最後營業，暫時未知會否重開。（阿貓地攤FB圖片）

阿貓地攤早於2000年在銅鑼灣波斯富街開業，其後歷經多次搬遷，最終搬至現在富明街寶明大廈3樓的舖位。（阿貓地攤FB圖片）

阿貓地攤開業25年因「種種問題」結業 暫未決定會否重開

結業潮愈演愈烈，甚至一代始祖也不能僥倖避免。被視為香港貓Cafe始祖的「阿貓地攤」近日在社交平台感謝顧客25年以來的支持，宣布由於「種種問題」，明日（6月29日）將會最後營業，暫時未知會否重開。

25年中經歷了很多風風雨雨，一直和大家相伴左右，大家也一直見證着地攤的成長，是十分可貴的經歷。但很抱歉，因為種種的問題，我們將會暫停營業。 阿貓地攤

阿貓地攤安排貓咪們統一安置在安全的地方。（阿貓地攤FB圖片）

阿貓地攤的社交平台帳號，將繼續更新牠們的生活，期望未來一日可與顧客再會。（阿貓地攤FB圖片）

將安排貓咪統一安置在安全的地方 社交平台續更新近況

阿貓地攤續指，下周一（6月30日）將會收拾東西，安排貓咪統一安置在安全的地方，惟暫時不會開放領養，阿貓地攤的社交平台帳號，將繼續更新牠們的生活，期望未來一日可與顧客再會。「感謝大家的付出，因為有你們，所以有阿貓地攤。」

阿貓地攤暫時不會開放領養。（阿貓地攤FB圖片）

阿貓地攤收養多隻流浪貓作為「店員」，高峰期多達10多隻可愛貓咪。（阿貓地攤FB圖片）

收養多隻流浪貓做「貓店員」 高峰期有10多隻

翻查資料，阿貓地攤早於2000年在銅鑼灣波斯富街開業，其後歷經多次搬遷，過程中由收藏品店轉型至貓Cafe，最終搬至現在富明街寶明大廈3樓的舖位，更收養多隻流浪貓作為「貓店員」，高峰期有10多隻可愛貓咪。

2016年at17籌備重組時，成員林二汶發文提及阿貓地攤。（網頁截圖）

阿貓地攤2000年舉行首個音樂會 林一峰為嘉賓

阿貓地攤在香港流行音樂文化中留下不可磨滅的足迹，該店在2000年舉行首個音樂會，創作人林一峰為嘉賓之一，從此多名著名音樂人也到場演出，包括陳奕迅、方大同、王菀之及at17等。

創作女子組合at17於2002年底推出首張唱片《Meow Meow Meow》，其同名音樂會便在阿貓地攤舉行。圖為唱片封底圖片。（網上圖片）

at17出道後首個音樂會選址阿貓地攤舉行

當中不得不提創作女子組合at17出道後，於2002年底推出首張唱片《Meow Meow Meow》，其後二人首個音樂會《Meow Meow Meow》，便在阿貓地攤舉行。直至2016年at17籌備重組時，成員林二汶也發文提及阿貓地攤。