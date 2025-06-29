大灣區養老｜樂善堂廣州院舍額滿將增宿位　辦腦退化症講座述服務

樂善堂今年初加入「廣東院舍照顧服務計劃」，至今已有近20名長者入住廣州番禺椿萱茂的院舍，連同即將入住及等候評估的17位，預計下月將入住所有38個宿位，已準備增設宿位。鑑於入住的香港長者中，有6成確診為腦退化症，屬於輕度至中度不等。為讓長者們及其家屬進一步認識計劃，樂善堂近日籌辦體驗團及「腦退化症篩查及院舍計劃講座」，介紹相關支援服務。



活動有50名香港長者參與，樂善堂邀請了在香港社區服務腦退化症長者診斷及治療的註冊醫生李信昌到廣州，為長者們提供「腦退化症篩查及院舍計劃講座」，包括進行簡短認知測驗。合辦活動的廣州工聯諮詢服務中心代表表示，目前在廣州能夠提供腦退化篩查服務的單位不多，廣州居住了逾萬名65歲或以上的香港長者，隨著人口老化，期望這類型的到戶篩查服務能愈來愈多。

50名香港長者到廣州番禺椿萱茂體驗安老院舍對腦退化長者之支援。（樂善堂提供圖片）

支援腦退化症院友 協助適應提供治療

有參與活動的長者表示，在新聞上看見樂善堂和椿萱茂這個「廣東院舍照顧服務計劃」，很想了解一下，因此報名參加體驗團。她認為院舍的房間、膳食及員工照顧質素十分好，最重要是有懂白話的員工陪診。另外，她亦欣賞院舍內有不同復康運動。

為支援入住院舍的腦退化症長者，樂善堂也提供適應支援，包括由社工介入，協助長者於入住初期時的適應，亦會定期每周到院舍探訪，為他們提供延緩腦退化的認知訓練、感官治療、懷緬治療等。至於覆診則由駐院舍醫生跟進，並按時安排到當地醫院覆診，以及跟進藥物服用情況。

樂善堂社工定期到廣州番禺椿萱茂院舍探訪長者，為他們提供延緩腦退化的認知訓練、感官治療、懷緬治療等。（樂善堂提供圖片）

長者初期難分辨時地 社工及多元化活動助融入

其中，原本在香港獨居、患有腦退化症的長者初姨，在入住院舍的首個星期，因病情影響，未能分辨日夜及到或身處廣州抑或香港，比較沉靜。經社工們密集式探訪，並指導院舍員工提供延緩腦退化的治療方案。個多星期後，初姨變得積極開懷。院舍亦透過科學膳食、多元化活動如書法、手工藝、運動等，豐富初姨的院舍生活，讓她與院友打成一片，短短數月已融入院舍生活。

為給香港長者多一個選擇，樂善堂會持續在灣區推展養老服務，除參與「廣東院舍照顧服務計劃」，並期望運用香港跨專業團隊如社工、護士、藥劑師、醫生等的專業知識，協助長者和家屬，令他們在椿萱茂院舍安享晚年。