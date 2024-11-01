調查發現長者關注大灣區養老醫療配套　團體倡完善港粵醫療互通

明愛長者聯會 （長聯）於今年10月22日至26日期間進行了一次問卷調查，訪問了 1,008名正使用明愛安老服務的長者及照顧者，了解他們對施政報告中提出增加白內障手術量、以「社區牙科支援計劃」接替關愛基金牙科資助項目、及資助綜合社會保障援助（綜援）長者5,000元入住指定在廣東院舍的意見。

調查發現，最多長者關心的是大灣區養老醫療配套，相關開支是長者考慮是否到大灣區養老的首要因素。長聯建議政府在推動大灣區養老應設立完善港粵醫療互通配套，讓長者在急病時可安排交通直達香港醫院就醫，及全數資助廣東省院舍計劃參加者於國內的醫療費用，並提供交通及住宿資助予長者親友。



明愛長者聯會調查發現，最多長者關心的是大灣區養老醫療配套，相關開支是長者考慮是否到大灣區養老的首要因素。（明愛長者聯會提供）

白內障手術需求大 增5000宗手術量仍不足夠

調查結果又顯示，近7成受訪者認為增加5,000宗白內障手術量，不足以滿足現時社會對公營醫院做白內障手術的需求，33.2%受訪者評分為1分，30.6%評為2分。現時病人輪候18個月可被邀請參加公私營協作計劃，超過7成受訪者期望公私協作能由確診後即時申請，以減少輪候人數、縮短排白內障手術的時間。

近6成受訪者期望政府增設全面長者牙科保健

另有超過8成受訪者表示，期望新計劃要保留現時關愛牙科提供之免費項目，同時近6成受訪者期望政府能增設全面長者牙科保健，以提升長者生活質素及健康。現時政府只有脫牙服務，名額少又不夠全面，牙科門診收費昂貴，配一副活動假牙需要過萬元，沒有支援下，長者醫治牙患經濟負擔十分大。

明愛長者聯會調查發現，最多長者關心的是大灣區養老醫療配套，相關開支是長者考慮是否到大灣區養老的首要因素。（明愛長者聯會提供）

大灣區養老醫療配套最受關注

此外，近5成受訪者對政府為領取綜援長者提供5,000元津貼往大灣區的措施成效存疑。接近8成受訪者表示，醫療配套及開支是長者考慮是否到大灣區養老的首要因素，同時近3成半受訪者期望提供親友探訪津貼。

基於調查結果，長聯提出4點建議，包括放寬申請「公私營協作計劃」進行白內障手術的門檻，讓病人一經確診白內障，不需等候18個月可自行申請，以減少輪候人數，並讓有需要病人盡早獲得醫治；全面改善長者牙科服務，增設保健及提供免費牙科服務，以回應長者對牙科服務的需要。

還有提升大灣區養老醫療配套及津貼，設立完善港粵醫療互通配套，全數資助廣東省院舍計劃參加者於國內的醫療費用，並提供交通及住宿津貼，以減長者到大灣區養老的憂慮；以及促請盡快增加護老者支援服務，放寬申領護老者津貼之門檻，並延長日間中心服務時間，以舒緩護老者照顧壓力。