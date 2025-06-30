戲院結業潮｜嘉禾院線上周落幕　白武士上海星軼影院接手3間戲院

【結業潮／戲院／嘉禾／上海星軼影院】嘉禾院線已在上周全線結業，近日內地「上海星軼影院」在求職網站招聘戲院的財務人員，工作地點列為嘉禾奧海城戲院舊址。香港電影工作者總會發言人田啟文早前透露，有財團願意成為白武士，正計劃開設數間戲院，他今日（30日）向《香港01》確認消息，即上海星軼影院將接手嘉禾共3間戲院，包括奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔。



翻查資料，上海星軼影院成立於2015年，目前在內地擁有最少163間戲院，講求沉浸式體驗，著名於STARX巨幕廳等特色設施；去年累計人民幣票房達11.21億元（折合約12.27億港元），全中國排第3位，僅次於萬達及橫店。



嘉禾院線上周已全線結業，上海星軼影院將接手其中3間戲院，包括奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔。（星軼影城網站圖片）

嘉禾院線上周已全線結業，上海星軼影院將接手其中3間戲院，包括奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔。（星軼影城網站圖片）

上海星軼影院近日在內地求職網站招聘財務崗位，工作地址列明為奥海城the sky戲院。（網頁截圖）

上海星軼影院網上招聘奥海城the sky財務人員

上海星軼影院近日在內地求職網站招聘財務崗位，工作地址顯示為奥海城the sky，與嘉禾早前結業的奧海城戲院相同。該職位月薪約2萬至2.5萬元，需要審核公司各項成本費用的支出、負責日常賬務核算、定期編制月度會計報、協助完成年度審計工作等。

面試入職者需具備財務會計相關學歷、最少兩年以上的財務實戰經驗，更需要熟悉香港會計準則和稅務法規。若持有高級別專業證書及熟悉戲院財務運作，將會獲得優先考慮。

香港電影工作者總會發言人田啟文確認消息。（資料圖片／盧翊銘攝）

嘉禾全線4間戲院已在2025年6月28日結業。圖為奧海城the sky戲院6月27日的情況。（吳美松攝）

田啟文確認上海星軼影院接手嘉禾3間戲院

適逢上周嘉禾院線公布，將停止在香港經營所有影城業務，撇除嘉禾銀河廣場，其餘3間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔，將有新營運商承租。

香港電影工作者總會發言人田啟文早前透露，有財團看好香港電影業的未來，願意成為白武士，正計劃開設數間戲院，詳情有待該財團公布。《香港01》今日向他查詢，獲確認上海星軼影院正是當時提及的白武士，將接手上述3間戲院。

上海星軼影院目前在內地擁有最少163間戲院，更自創的STARX巨幕廳等特色設施。（星軼影城網站圖片）

上海星軼影院目前在內地擁有最少163間戲院，更自創的STARX巨幕廳等特色設施。（星軼影城網站圖片）

上海星軼影院內地座擁最少163間戲院 STARX巨幕廳最出名

翻查資料，上海星軼影院成立於2015年1月16日，為新城發展控股旗下的子公司，總部位於上海市普陀區，主要從事戲院投資、放映及管理業務，目前在內地擁有最少163間戲院，著名於STARX巨幕廳等特色設施。

其STARX巨幕廳搭載SONY的4K放映系統，配以寬度長達20米以上的無框巨幕，另外音響系統可實現杜比全景聲技術。影廳天花板則以星空風格設計，安裝舒適的梳化，講求沉浸式體驗。

內地最大電影售票平台貓眼的數據顯示，星軼影院今年累計票房人民幣7.76億元（折合約8.49億港元），全中國排第3位。（網頁截圖）

內地最大電影售票平台貓眼的數據顯示，星軼影院去年累計人民幣票房11.21億元（折合約12.27億港元），同樣排第3位。（網頁截圖）

去年累計人民幣票房12.3億港元 全中國排第三位

內地最大電影售票平台貓眼的數據顯示，上海星軼影院今年累計人民幣票房7.76億元（折合約8.49億港元），全中國排第3位；去年累計人民幣票房11.21億元（折合約12.27億港元），同樣排第3位，僅次於「萬達」及「橫店」。

貓眼數據指出，上海星軼影院去年平均戲票售價為人民幣44.6元（折合約48港元），今年暫時上漲至52元（折合約56.9港元），在內地屬於中高檔次的收費水平。