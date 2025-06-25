4衞生督察涉偷食物樣本　控方指食物公帑購買　不代表可據為己有

食環署食安中心4名衞生督察涉偷鮑魚芝士等食物樣本受審，案件今（25日）於西九龍裁判法院作陳詞總結，控方重申，即使署方購入的食物樣本比實際用作檢測的數量多，並不代表各被告可把樣本據為己有，各被告必然知道該些食品是用公帑付款，且只能用於公務，部門文化不能成為犯罪的藉口，而誠實正直的人亦大可選擇不同流合污。裁判官把案押後至8月25日裁決，各被告准繼續保釋。



被告劉承軒是唯一認罪被告，他將於8月26日判刑。(陳蓉攝)

已認罪被告劉承軒則押後8月26日判刑。

4名不認罪被告為：陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）及李俊禧（37歲），均為食環署衞生督察，同被控一項串謀盜竊罪。他們被控於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，用作檢驗的食品樣本，該些樣本是特區政府的財產。另一被告劉承軒（35歲）早前已認交替的盜竊罪，並有轉作控方證人作供。

控方指食物屬香港政府的財產

控方陳詞時有就辯方說法作回應，指購買的食物樣本，是用以作檢驗用途，即使數量太多，該些物品仍是屬檢測用途的樣本。至於有關供應商有最低購入限制的議題，控方指，即是購入的數量較實際用作檢測的數量多，該些樣本仍是屬於香港政府的財產。

上司未提作記錄令被告有機可乘

控方又指，衞生督察須就棄置物品作紀錄，但屬非正式紀錄（informal record）並無規定，上司沒提醒並不代表被告毋須記錄，正是因為沒有相關的紀錄，才會令幾位被告有機可乘。

被告必然知食物屬食環署財產

控方陳詞指，被告必然知道該些食品是屬於食環署的財產，是用公帑付款，且只能用於公務。就算部門沒有清晰的指引，亦不代表各被告可取走使用。控方以超市作例子，指超市的貨物亦可以隨意取走，但事後亦會涉及不誠實的問題。

部門文化不代表要照跟

控方認為，部門向來有此文化亦不代表被告們亦要蕭規曹隨，誠實正直的人可選擇不去同流合污，且被告其實很容易可以向其他確認此行為是否正確。就部門默許相關行為一事，亦沒有事實基礎支持，沒有證據顯示被告誤會相關食物樣本可以取走自用。

被告所屬部門負責檢測食物

案情指，食物安全中⼼是香港食物環境衞⽣署轄下的機構 ，其中風險管理科食物進 / 出⼝組 （香港及九⿓） 負責對市⾯上流通的食物進⾏不同類型的檢測 ，以確保食物符合安全規定。案發期間，4名被告均是進出⼝組的成員，衞生督察，負責食品檢測。

廉署人員在各被告家中搜出食物

在2022年3月或4月，首被告陳映姍告向其他被告傳閱食品清單，著他們可以選擇想試作檢測的食物，他們會一次過向進口商訂購。陳亦稱會購買酒類產品回家飲用。歐陸食品的訂貨處共發出6張發票合共11710元，陳支付款項。

廉署人員接報拘捕各被告，並從5名被告的寓所中搜出芝士、日本米、鮑魚、火腿及松露醬等。證物，數量由8至21件不等，共計逾80件。

案件編號：WKCC2693/2024