《商報》前經理涉向下屬收回佣　官斥把壓榨手段合理化　裁8罪成

《香港商報》一名廣告部前經理，涉向4名下屬訛稱他有權取得下屬佣金的分成，並收款約13萬元而被控。案件今(26日)在區域法院裁決，法官李慶年，指被告自辯時指責公司制度混亂，他聲稱獲授權向下屬取款，卻拿不出證據，更在發給下屬的訊息說道：「......我無佣金，乜X都無。」認為被告把壓榨下屬的手段合理化，裁定他8項索取及收取利益罪名全部成立，並把案押後至7月3日判刑，被告期間需還押。



被控3項索取及5項接受利益罪

被告胡桁誌（43歲，又名胡智衡），被控3項串謀使代理人索取利益罪，及5項向代理人接受利益罪，指他於2021年9月1日至2022年2月13日期間，與李國維串謀向兩名銷售代表索取3筆合共3.5萬款項，以及向李及另一銷售代表敖錦輝收5筆共8.8萬元款項。李國維及敖錦輝早前已承認4項及1項向代理人提供利益罪。

被告胡桁誌被裁定8項索取及收受利益罪全部成立。(資料圖片)

被告職位不會取得佣金

被告案發時是商報廣告部營運總監，負責監督廣告部業務主任李國維、敖錦輝、黃美琪和蘇嘉琪的工作，4人則負責為商報舉辦活動，及物色客戶和贊助商。每月業績多於4萬元時，業務主任可從相關贊助費總額的10%。被告需簽署贊助費申請表以作確認，但被告並不會取得佣金。

被告曾陪下屬見潛在贊助商

被告於2019年下旬對下屬李國維指，若他協助李取得贊助，李需向他分享部份佣金，李害怕招麻煩答應要求。被告其後主動陪同下屬會見部份潛在贊助商，如李連續3年獨自為2019至2021年「傑出商界女領袖獎」及「慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展」，均物色了多名潛在贊助商。

此外，敖錦輝亦為2021傑出商界女領袖獎物色到潛在贊助商，涉款約1.3萬元、1.6萬元、1.3萬元、4萬及5000元，作為協助取得贊助費報酬。

向蘇索佣時遭拒兼被投訴

被告其後陪同蘇嘉琪見贊助商亦有向蘇索佣金，但遭蘇拒絕，蘇隨即向行政及人事部經理報告，並於2022年2月13日離職，同年2月21日被告等人被捕。

被告自辯指責公司制度混亂

李官裁決時指，控方證人的證供既可信亦可靠，即使面對辯方猛烈抨擊，仍然努力作答。相反，被告為製造開脫的藉口，不斷堆砌故事及迴避主控官的直接簡單的問題，又指責公司制度混亂，李官認為被告在製造下屬自願支付分成的藉口，覺被告既不可信，亦不可靠。

若名正言順應需向會計部等提出

李官又指，被告若真的名正言順得到公司的授權，可私下向下屬抽取佣金分成，大可展示文件向下屬展示。他亦不可能沒向人事部或會計部提出，令他們可以計算被告的福利和收入，以作報稅或強積金供款。

曾向下屬稱：我無佣金乜X都無

李官又指，被告曾向下屬發訊息指：「⋯⋯要我咩呢條數，但係我冇Override，我冇佣金，乜X都無。」反映被告明知公司沒有分成的制度，自稱獲授權的說法，認為被告只是把壓榨下屬的手段合理化。

兩下屬與被告爭拗後離職

李官續指，若然被告真的得到公司合法授權或許可，亦沒有可能從不向下屬提及，這樣既可反映被告的權利，也可以避免和下屬就影響他們收入而引致的爭拗。正是因為被告沒這樣做，才會引致了後續他與下屬的激烈爭拗，最後導致兩人離職。

李官認為被告的說法不值一信，拒絕接納其證供，認為被告人並無合法權限，或合理辯解去索取或收受利益，故裁定被告全部罪名成立。

被告稱因本案失去工作及公職

辯方呈上6封書面求情信，被告在自撰的求情信提及，他因本案失去穩定工作及所有公職，案件令他深感壓力，很感謝家人不離不棄，對事件感到後悔，希望改過自新。

案件編號：DCCC 456/2023、DCCC 170/2024(Consolidated)