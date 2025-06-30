麻疹｜女嬰確診　母染疫曾到九龍城浸信會幼稚園　170師生受監察

早前九龍城區一名28歲母親感染麻疹，6個家居接觸者之中，5個月大的女嬰同樣感染麻疹。衞生防護中心指女嬰尚未適齡接種第一劑麻疹疫苗，潛伏期內沒有外遊，相信感染源頭來自母親。



中心初步調查未發現這兩宗個案與其他個案有流行病學關連，而該母親在傳染期曾到訪九龍城浸信會幼稚園，約170名師生早前進行醫學監察。



衞生署衞生防護中心公布一名28歲女子及其5個月大女兒先後感染麻疹。（資料圖片）

女嬰「未夠秤」接種麻疹疫苗 其餘5家人無病徵

一名28歲女子6月11日起發燒、咳嗽、流鼻水和眼睛發紅，及後入院治療證實感染麻疹。她與6名家人同住，其中她5個月大女兒上星期五（27日）咳嗽、流鼻水、全身性皮疹和發燒，之後到急症室求診，證實同樣感染麻疹。

現時香港規定18個月大兒童可接種麻疹疫苗，女嬰尚未適齡接種第一劑，潛伏期內沒有外遊，衞生防護中心相信源頭來自早前確診感染麻疹的母親，未有發現與早前本港其他個案有關連。其餘5名家居接觸者暫時沒有病徵，正接受醫學監察。

28歲母親傳染期內曾到訪九龍城浸信會幼稚園。（資料圖片）

籲6.9或6.10早上11:30至12:30曾訪九龍城浸信會幼稚園人士致電衞生署

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，麻疹的潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。

中心早前公布28歲母親感染時，指她傳染期內曾到訪九龍城浸信會幼稚園，170名師生要醫學監察。中心又呼籲6月9日或6月10日，上午11時30分至下午12時30分到訪幼稚園的人士致電中心熱線（2125 2372）。